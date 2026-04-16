Maricá inclui mandarim na rede pública de ensino municipal

247 - Maricá inclui mandarim na rede pública e atinge 80% de aprovação em exame internacional, consolidando um modelo de ensino trilíngue que a prefeitura pretende expandir para outras escolas da rede municipal. A iniciativa foi incorporada ao currículo regular em 2026 no CEPT Leonel de Moura Brizola, em Itaipuaçu, unindo Português, Inglês e Mandarim.

De acordo com a Secretaria de Educação de Maricá, o idioma deixou de ser atividade extracurricular e passou a integrar oficialmente a matriz curricular. A proposta integra uma experiência ainda pouco comum na educação pública brasileira e está vinculada ao projeto Interfronteiras.

O projeto começou a ser estruturado em setembro de 2025, quando o município lançou um piloto com os três idiomas na rotina escolar. Desde então, os estudantes passaram a ter contato também com aspectos da cultura chinesa, como caligrafia e dança tradicional.

Entre os alunos está Pedro Henrique Cardoso, de 14 anos, estudante do ensino fundamental da rede municipal. Ele iniciou o estudo de mandarim em 2023 e, além das aulas, participa de um grupo de dança tradicional chinesa. “Aprender uma nova língua abre muitas portas, como viagens, empregos e bolsas de estudo. Além disso, as danças chinesas são terapêuticas e me ajudam a ficar mais calmo no dia a dia”, afirma.

Aprovação em exame internacional

Os primeiros resultados do projeto apareceram ainda em 2025. No fim do ano, 47 estudantes da rede municipal participaram do exame internacional de proficiência em mandarim HSK 1, com cerca de 80% de aprovação. A avaliação foi aplicada presencialmente por avaliadores externos do Instituto Confúcio da PUC-Rio.

O HSK é uma certificação internacional da língua chinesa, e o nível 1 avalia conhecimentos básicos de leitura e compreensão auditiva. Além dos alunos do CEPT Leonel de Moura Brizola, servidores da rede municipal em formação no Liceu Municipal de Línguas também participaram da prova.

A estudante Michele Ferreira de Mendonça, de 13 anos, afirma que o aprendizado do idioma já influencia seus planos futuros. “Quero experimentar a comida de lá e viver de perto essa cultura que admiro tanto. O mandarim me inspira até a pensar no futuro e acredito que a língua vai abrir muitas portas culturais e profissionais”, diz.

Segundo a Secretaria de Educação, os resultados indicam a consolidação do projeto com a inclusão do mandarim no currículo. “O Programa Educação Trilíngue promove o aprendizado desses idiomas por meio de metodologia inovadora baseada em tecnologias educacionais, alinhada à linguagem digital contemporânea e ao uso social responsável. A iniciativa amplia horizontes por meio do estímulo a processos criativos e da formação cidadã em um contexto globalizado”, afirmou o secretário de Educação, professor Rodrigo Moura.

Expansão para a rede municipal

A proposta da prefeitura é ampliar o modelo para outras escolas da rede municipal nos próximos anos, levando o ensino de mandarim e inglês a mais unidades. A experiência desenvolvida em Itaipuaçu deverá servir de base para uma política de internacionalização do ensino.

A iniciativa integra o Programa Municipal de Educação em Tempo Integral (Prometi) e se conecta ao Maricá Interfronteiras, voltado ao ensino de línguas, intercâmbios culturais e ampliação do repertório internacional dos estudantes.

Atualmente, Maricá conta com 10 escolas bilíngues, com oferta de idiomas como francês, espanhol, alemão, inglês e mandarim, em parceria com instituições e escolas de países como México, Escócia, Chile e Austrália.

A estratégia inclui ainda a formação de professores e a aproximação com a cultura chinesa. Em 2025, um grupo de educadores e gestores participou de uma formação na China por quase um mês, e a rede municipal passou a contar com professores nativos no corpo técnico.