Maricá recebe prêmio nacional por sistema gratuito de bicicletas

247 - A Prefeitura de Maricá (RJ), por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), foi agraciada nesta quarta-feira (25) com o Prêmio Bicicleta Brasil 2025, promovido pelo Ministério das Cidades. O reconhecimento, anunciado durante a COP30, em Belém (PA), destaca iniciativas que estimulam o uso da bicicleta como meio de transporte, saúde e inclusão social, segundo informações da EPT.

O prêmio chega poucos dias após o sistema gratuito de bicicletas compartilhadas de Maricá — conhecidas como Vermelhinhas — completar cinco anos de operação. “A mobilidade precisa ser tratada como um direito. A integração entre o transporte de Tarifa Zero e a mobilidade ativa amplia o acesso da população à cidade. Os resultados mostram que políticas públicas bem estruturadas podem gerar impacto direto na vida das pessoas”, afirmou o presidente da EPT, Celso Haddad.

Destaques da premiação

Maricá foi reconhecida em duas categorias principais e obteve destaque em outras duas. O projeto Pedalando pro Trabalho garantiu o 1º lugar na categoria Cultura da Bicicleta, enquanto a iniciativa Bike Saúde EPT: Transformando Mobilidade em Saúde Pública conquistou o 3º lugar na categoria Saúde e Qualidade de Vida. O município ainda alcançou o 4º lugar na categoria Desenvolvimento com o projeto Bicicleta para Todos e o 10º lugar na categoria Planejamento com o Programa Pedala Junto Maricá.

O sistema das Vermelhinhas completou cinco anos no último sábado (21). A iniciativa oferece maior autonomia à população, incentiva hábitos saudáveis e contribui para a redução da emissão de poluentes. Atualmente, Maricá conta com 63 estações para adultos e 10 para crianças distribuídas pelos quatro distritos. A previsão é expandir a rede para 70 estações adultas e 700 bicicletas, além de dez estações infantis com 100 unidades.

Segundo a EPT, o plano de expansão inclui a introdução de bicicletas adaptadas para pessoas com deficiência e novas integrações com outras políticas públicas. As Vermelhinhas fazem parte do modelo de Tarifa Zero do município, que também engloba os ônibus Vermelhinhos e, recentemente, vans municipais gratuitas, formando um sistema integrado que impacta positivamente a rotina e o orçamento das famílias.

O Prêmio Bicicleta Brasil é promovido pelo Ministério das Cidades e reconhece boas práticas de mobilidade cicloviária com base em critérios como sustentabilidade, impacto estrutural, integração modal, planejamento e inovação. Nesta edição, mais de 80 projetos inscritos por órgãos públicos de diferentes regiões do país foram avaliados. Além da premiação, todas as iniciativas habilitadas receberam o Selo Bicicleta Brasil, concedido pelo Programa Bicicleta Brasil, da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana.