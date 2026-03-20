Maricá amplia sistema gratuito de bicicletas “Vermelhinhas”

247 - As Vermelhinhas, sistema gratuito de bicicletas de Maricá, completam cinco anos neste sábado (21) como uma das principais iniciativas de mobilidade urbana do município. Mantido pela Empresa Pública de Transportes (EPT), o projeto se consolidou como alternativa de deslocamento sem custo, promovendo inclusão social, sustentabilidade e melhoria da qualidade de vida.

De acordo com a EPT, a previsão é expandir o sistema para 70 estações adultas e 700 bicicletas, além de dez estações infantis com cem unidades. Atualmente, a rede conta com 63 estações adultas e dez infantis distribuídas pelos quatro distritos da cidade.

Expansão acompanha crescimento da cidade

A ampliação planejada busca atender à crescente demanda por transporte sustentável e acompanhar o desenvolvimento urbano do município. O presidente da EPT, Celso Haddad, detalhou as metas para os próximos anos.

“Nossa meta é chegar ao próximo ano com 80 estações, 70 adultas e dez infantis, acompanhando o crescimento da cidade. Queremos ir além, implantando bicicletas para pessoas com deficiência e firmando parcerias estratégicas com as secretarias de Saúde, Segurança e da Mulher. Vamos consolidar Maricá como lugar de sucesso em mobilidade ativa e sustentável para o Brasil e para o mundo”, afirmou.

Ao longo dos cinco anos de operação, o sistema contribuiu para a redução da emissão de poluentes, incentivou hábitos saudáveis e ampliou a integração entre diferentes regiões da cidade, especialmente em trajetos curtos. Outro impacto relevante é a economia gerada para as famílias que utilizam o serviço.

Mobilidade gratuita e o direito de ir e vir

O dirigente também destacou o papel social das Vermelhinhas dentro da política de transporte público do município. “As Vermelhinhas consolidam um modal de transporte de tarifa zero que garante o direito de ir e vir em Maricá para todos os moradores, trabalhadores e visitantes. E, mais do que um projeto, representam um direito à mobilidade ativa e acessível que transforma a qualidade de vida das pessoas”, completou Haddad.

Integração com sistema de tarifa zero

O sistema de bicicletas integra uma política mais ampla que tornou Maricá referência nacional em mobilidade gratuita. O município reúne três modais públicos sem cobrança de passagem: ônibus, bicicletas e vans.

Atualmente, os ônibus municipais operam com 158 veículos distribuídos em 49 linhas, registrando mais de 3,2 milhões de deslocamentos por mês, segundo dados da prefeitura. As vans municipais, com 59 veículos organizados em 22 linhas, ampliam a cobertura do serviço, especialmente em áreas não atendidas diretamente pelos ônibus.

As Vermelhinhas reforçam a proposta de um sistema integrado, sustentável e acessível, consolidando o modelo de tarifa zero como política pública de mobilidade urbana em Maricá.