Maricá registra recorde de voos e avança no setor offshore

247 - O aeroporto municipal de Maricá registrou um recorde de movimentação aérea, com 392 operações em apenas seis dias, consolidando o avanço da cidade no setor offshore e reforçando sua importância na logística nacional ligada à indústria de petróleo.

De acordo com a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), o terminal movimentou mais de 3.300 passageiros entre os dias 21 e 26 de abril, ampliando sua participação nas operações da Petrobras e elevando o município ao terceiro lugar no ranking nacional do segmento.

Crescimento impulsiona posição estratégica

O aeroporto opera atualmente com uma média de 45 voos diários, atendendo cerca de 550 passageiros por dia. A estrutura já responde por 16% das operações offshore da Petrobras, percentual que chega a 19% quando considerado o estado do Rio de Janeiro. No cenário nacional, Maricá ocupa a terceira colocação no setor, ficando atrás apenas dos terminais de Jacarepaguá e do Farol de São Tomé, localizado em Campos dos Goytacazes.

Investimentos e novos projetos

O prefeito Washington Quaquá (PT) destacou os investimentos previstos para fortalecer ainda mais o setor aeronáutico no município. “Estamos investindo ainda mais na indústria aeronáutica e seremos um polo de referência na área! Teremos o curso de formação de pilotos e de mecânicos de aviões, além da fábrica da Desaer (Desenvolvimento Aeronáutico), que vai construir as aeronaves na cidade, gerando mais empregos”, afirmou.

A proposta inclui a criação de um ambiente completo para formação profissional e produção industrial, com foco na expansão do setor aéreo ligado à logística offshore.

Estrutura e projeções de crescimento

O aeroporto conta atualmente com 16 aeronaves dedicadas ao transporte de trabalhadores e pequenas cargas para plataformas e embarcações que operam na Bacia de Santos. Esse modelo tem contribuído para consolidar Maricá como um polo logístico relevante no apoio às atividades marítimas.

O avanço também se reflete no aumento expressivo no número de passageiros. Em 2022, o terminal registrou 13,4 mil usuários, enquanto a projeção indica que esse volume poderá ultrapassar 225 mil até 2027.

Expansão prevista para os próximos anos

A expectativa é de ampliação das operações com a possível entrada de novas empresas a partir de 2027. Entre as companhias citadas estão Bristol, Aeromaster e Costa do Sol, o que deve reforçar a capacidade operacional e a competitividade do aeroporto de Maricá no setor offshore brasileiro.