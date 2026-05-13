Quaquá inicia conversas com André Esteves sobre mega investimento do BTG em Maricá

247 - O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, iniciou conversas com o banqueiro André Esteves, controlador do BTG Pactual, sobre a possível instalação de um grande data center no município fluminense. A informação foi divulgada pelo portal Agenda do Poder, após encontro entre os dois durante um evento promovido pelo Financial Times e pela revista Veja, em Nova York.

Segundo Quaquá, a participação de Maricá no encontro internacional reforça a estratégia da cidade de atrair investimentos privados e ampliar sua presença no cenário econômico global. O evento reuniu empresários, representantes do mercado financeiro e lideranças políticas brasileiras.

Durante o encontro, o prefeito destacou que Maricá foi o único município brasileiro presente nos debates econômicos realizados em Nova York, que também contaram com a participação de governadores estaduais e representantes do setor empresarial.

“Olha, esse evento do Financial Times e da Revista Veja, que reuniu a nata do empresariado brasileiro, reuniu o governador do Ceará, o governador do Rio Grande do Sul e Maricá aqui presente, o único município brasileiro presente no grande debate econômico do mundo. Então, isso diz muito. Diz o que nós estamos fazendo em Maricá, transformando Maricá num player mundial, uma cidade mundial, onde os grandes investidores vão investir em Maricá”, afirmou Quaquá.

O principal avanço da agenda internacional, segundo o prefeito, foi a aproximação com André Esteves. Quaquá afirmou que o banqueiro mencionou Maricá durante sua palestra e demonstrou interesse em discutir a implantação de um centro de dados do BTG Pactual na cidade.

“Já valeu só o André Esteves ter nos citado na palestra dele e ter conversado com a gente, levado o nosso livro para casa e ter iniciado uma conversa sobre a implantação de um grande data center em Maricá. Nós estamos preparando Maricá para a grande economia, fazendo a grande virada na economia de Maricá e esse evento foi fundamental e está sendo fundamental para isso”, declarou o prefeito.

A proposta faz parte da estratégia da administração municipal de diversificar a economia local, historicamente dependente da arrecadação proveniente dos royalties do petróleo. Nos últimos anos, a prefeitura tem buscado atrair investimentos em tecnologia, inovação e infraestrutura.

Em publicação nas redes sociais, Quaquá voltou a destacar a repercussão internacional da participação de Maricá no evento em Nova York e afirmou que o município já está no radar de grandes investidores.

“Meus amigos, Maricá foi o único município brasileiro presente no grande debate econômico promovido pela Revista Veja em Nova York! Sabe o que isso significa? Que nossa cidade já é respeitada e observada pelos maiores empresários e investidores do mundo! Iniciamos conversas importantes e estamos no centro da economia mundial!”, escreveu.

O prefeito também reforçou a aposta em um novo ciclo econômico para o município e afirmou que a cidade pretende se consolidar como referência internacional em inovação e investimentos.

“Conversei com André Esteves, que citou Maricá como um bom exemplo em sua fala, e falamos sobre a criação de um data center do BTG Pactual na nossa cidade. Maricá vai se transformar em uma das grandes cidades do mundo. E essa revolução já começou!”, completou.