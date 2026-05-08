Quaquá aposta em vereador da Baixada para a Alerj

247 - O prefeito de Maricá, Washington Quaquá (PT), segue ampliando sua articulação política para renovar a bancada de aliados na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). De olho na força eleitoral da Baixada Fluminense, região que concentra mais de 2,5 milhões de votos, Quaquá tem intensificado conversas com novas lideranças do campo petista.

Nesta semana, o prefeito se reuniu com o vereador de Belford Roxo Igo Menezes (PT), apontado nos bastidores como uma das apostas do partido para disputar uma vaga na Alerj nas eleições de 2026.

Baixada Fluminense no centro da estratégia

A movimentação reforça a estratégia política de Quaquá de ampliar a presença do PT na Baixada Fluminense, região considerada decisiva nas disputas estaduais. O objetivo é consolidar novas lideranças capazes de fortalecer o partido fora dos tradicionais redutos eleitorais da esquerda fluminense.

Além do peso eleitoral, a Baixada vem ganhando relevância nas articulações políticas para a próxima legislatura da Alerj.

Igo Menezes ganha força no PT

Igo Menezes é atualmente o único vereador de oposição em Belford Roxo. Sua atuação tem chamado atenção dentro do PT, principalmente pela presença ativa nos debates políticos locais e pelo posicionamento crítico à atual gestão municipal.

Nos bastidores, aliados de Quaquá avaliam que o vereador reúne potencial para ampliar a representação petista na Baixada e dialogar com setores populares da região.

Projeto mira renovação da bancada na Alerj

A aproximação entre Quaquá e Igo Menezes ocorre em meio ao esforço do PT para renovar quadros e ampliar competitividade nas eleições estaduais de 2026. O prefeito de Maricá tem desempenhado papel central nesse processo, articulando alianças e incentivando novas candidaturas em diferentes regiões do estado.