"É cada vez mais difícil imaginar Bolsonaro fora da cadeia", diz Eduardo Guimarães

247 - Em participação na TV 247, o jornalista Eduardo Guimarães afirmou ser "cada vez mais difícil imaginar Jair Bolsonaro (PL) fora da cadeia" após o fim do mandato como presidente da República, quando perderá o direito ao foro privilegiado e poderá ser julgado por juízes de primeira instância.

O jornalista avaliou que o atual chefe do Executivo tem participação central na atual escalada de tensão terrorista golpista que ocorre no Brasil : "está muito claro, e eu acho que não há quem discorde disso, sobretudo no Judiciário e no STF, o entendimento de que o Bolsonaro é o responsável por toda essa desgraceira que está acontecendo no país. Ele está estimulando, incentivando e facilitando, agindo de todas as formas para criar todo esse caos que estamos vendo no país, que é uma coisa inédita. A responsabilidade dele é clara".

"E a gente não pode se esquecer de que a partir do próximo dia 1, qualquer juiz de primeira instância pode mandar recolhê-lo. Então eu acho que a possibilidade de fuga dele é muito mais do que real (...) , porque eu vejo como cada vez mais difícil ele ficar fora da cadeia. A menos que surja uma chantagem. Mas se os militares falarem que não têm nada com isso, Bolsonaro será preso rapidamente", concluiu.

