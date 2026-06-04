Folena denuncia o perigo do “fascismo bolsonarista”, a “ação ilegal dos EUA” e destaca a defesa da soberania feita por Lula

247 – O advogado e cientista político Jorge Folena afirmou esta semana, em entrevista ao programa Giro das Onze, que o campo progressista brasileiro precisa estar atento contra as pautas defendidas pela extrema direita bolsonarista.

Em comentário na TV 247, o analista criticou o documento elaborado pelo governo Donald Trump (EUA), que defendeu uma tarifa de 25% sobre partes dos produtos brasileiros. Os EUA também criticaram o Brasil que, mesmo sem provas, alegaram práticas desleais supostamente praticadas pelo governo brasileiro.

"O que o governo dos EUA fez com relação ao Brasil foi irresponsável, foi aventura política", afirmou. O motivo para as tentativas de sanções dos EUA foram as condenações determinadas pelo Judiciário brasileiro contra políticos envolvidos em investigações sobre ações golpistas.

O advogado alertou contra a "aliança efetiva entre o imperialismo, o fascismo e o crime organizado no Brasil". "Projeto do crime organizado com o fascismo bolsonarista. Ação ilegal, espírito patriota", afirmou. Sem citar Donald Trump, Folena criticou os "fascistas do Partido Republicano". "Quem mais vai perder são os EUA". "Os grandes importadores de produtos brasileiros estão na Ásia, na China, na África", continuou.

De acordo com o cientista político, "os EUA deixaram de ser o centro do mundo". "Não são o que acham que são. Estão saindo derrotados (guerra contra o Irã). Criaram um problema para o mundo. Quem está fazendo algo errado não é o governo Lula, mas sim o governo Trump. A família Bolsonaro e os fascistas brasileiros não têm condições éticas e políticas de governarem o Brasil", analisou.

"Há mercados para produtos brasileiros", complementou Folena, acrescentando que, se for eleito, o pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro representaria um "governante sem compromisso com a soberania". "O governo Bolsonaro batia continência para a bandeira dos EUA, entregou a Base de Alcântara para os EUA. Não tem compromisso com o Brasil".

Escala 6x1

Ainda na entrevista, o advogado e cientista político Jorge Folena defendeu a escala 6x1 e afirmou que o senador Flávio Bolsonaro "conseguiu tirar da pauta nacional a maior vitória da classe trabalhadora: a aprovação da redução da jornada de trabalho".

"A imprensa tradicional representa os interesses daqueles que não querem a redução da jornada", destacou Folena. Segundo o analista, o "fascismo é a ideologia da qual a família Bolsonaro é a principal liderança no Brasil, que representa os interesses dos muito ricos, que concentram capital contra a classe trabalhadora e impedem que movimentos sociais e partidos progressistas possam manter a luta de transformação".

"O governo Bolsonaro apontava a arma na direção do cidadão. Eles defendem ditadura feroz e assassina. Lula é a liderança que atua contra o fascismo".