Genoino: "Não somos o sistema e não podemos nos abraçar ao Supremo"

247 - O ex-presidente nacional do PT e ex-deputado constituinte José Genoino afirmou que a esquerda brasileira não pode se confundir com as instituições do sistema político nem adotar postura de alinhamento automático com o Supremo Tribunal Federal (STF). Para ele, o campo progressista precisa manter independência política e enfrentar a disputa ideológica no país.

A declaração foi dada em entrevista ao Bom Dia 247. Ao comentar a conjuntura política, Genoino argumentou que o governo deve adotar uma postura mais crítica diante de crises políticas e institucionais, inclusive quando envolvem o Judiciário.

Segundo ele, a disputa política exige que o campo progressista diferencie sua posição das estruturas que compõem o sistema político tradicional. “Nós temos que nos contrapor a essa ideologia da grande mídia que tenta colocar nas costas da esquerda aquilo que é da natureza do sistema que eles defendem”, afirmou.

Genoino sustentou que a esquerda não surgiu dentro das instituições atuais e que sua trajetória política sempre esteve vinculada a movimentos sociais e disputas por transformação estrutural. “Nós não nascemos dentro dessas instituições. Nós viemos de fora e governamos sobre uma hegemonia deles”, disse.

Nesse contexto, ele defendeu que o governo e as forças progressistas ampliem o enfrentamento político no debate público. Para o ex-deputado, a esquerda precisa superar uma postura que ele classificou como defensiva na relação com o sistema político e institucional.

“A política está vivendo um dilema. Nós não podemos nos adaptar ao sistema, porque o sistema está dando sinais de podridão”, afirmou. Segundo ele, as crises institucionais, econômicas e sociais demonstrariam limites estruturais do modelo atual.

Genoino também avaliou que a esquerda precisa apresentar propostas de mudanças estruturais e manter autonomia política frente às instituições. Na entrevista, ele afirmou: “Não somos o sistema e não podemos nos abraçar ao Supremo do jeito que está”.

Para o ex-dirigente petista, episódios recentes envolvendo crises políticas e denúncias precisam ser investigados com transparência. “Tudo tem que ser investigado. Não existe ninguém acima da lei”, declarou.

Ele acrescentou que o governo deve apresentar sua versão dos acontecimentos e disputar politicamente a interpretação dos fatos no debate público. “O governo tem que vir a público e dizer quem é quem nessa história”, afirmou.

Na avaliação de Genoino, a disputa política atual envolve não apenas medidas administrativas ou econômicas, mas também uma batalha de narrativas e valores. “Essa eleição é uma eleição da ideologia, da disputa de corações e mentes”, disse.

Para ele, a esquerda precisa entrar nessa disputa de forma direta e sem receio de confronto político. “Nós temos que tensionar, nós temos que sair desse pragmatismo que nos amarra a uma acomodação defensiva”, concluiu.