Genoino vê Tarcísio como instrumento para ampliar agenda neoliberal

247 - A disputa presidencial de 2026, na avaliação do ex-presidente do PT José Genoino, tende a ser organizada pela direita em torno de um projeto para aprofundar o neoliberalismo no país, com foco em privatizações, teto de gastos e reformas que reduzam o papel do Estado. Para ele, esse campo busca um nome capaz de unificar a velha direita e a extrema direita em torno de um mesmo programa econômico, e o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aparece hoje como a principal alternativa para cumprir essa função.

Em entrevista ao programa Bom Dia 247, ele afirmou que a “velha direita neoliberal que deu o golpe de 2016” e a extrema direita atuam de forma combinada para construir uma candidatura que simbolize esse programa, tendo Tarcísio de Freitas como opção mais viável. Segundo ele, essa articulação envolve setores do bolsonarismo e dialoga com interesses do mercado financeiro e de grupos favoráveis a uma vinculação mais estreita do Brasil aos Estados Unidos.

A aposta da direita em Tarcísio

Durante a entrevista, Genoino projetou o movimento das forças conservadoras rumo a 2026. Segundo ele, há um esforço coordenado para recriar uma agenda neoliberal capaz de substituir o atual projeto governista. Em suas palavras, “a velha direita neoliberal que deu o golpe de 2016 e a extrema direita fascista querem construir uma candidatura que simbolize um programa para aprofundar as medidas neoliberais de privatização, teto de gasto, reforma administrativa e uma vinculação mais estreita ao imperialismo americano”.Para o ex-presidente do PT, a figura que melhor sintetiza esse projeto é o atual governador de São Paulo. Genoino afirmou: “Eu acho que o nome provável é o atual governador de São Paulo. Eles vão provavelmente tentar construir a candidatura do Tarcísio, porque os demais nomes não têm nem força de partida, imagine de chegada”.

Ele acrescentou que as articulações incluem aproximações com setores bolsonaristas, sobretudo com os filhos do ex-chefe do Executivo, que seguem influentes mesmo após a inelegibilidade do pai. Assista: