Jorge Chaloub afirma pais vive "clima de segundo turno antecipado"

247 - O debate político sobre as eleições de 2026 tem sido marcado por um fenômeno incomum: a antecipação do segundo turno como eixo central da análise. Essa é a análise do cientista político Jorge Chaloub em entrevista ao programa Brasil Agora, que chamou atenção para esse movimento e alertou que ele pode distorcer a compreensão real do processo eleitoral.

O professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e coordenador da pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Chaloub avalia que o ambiente atual é atravessado por ansiedade e excesso de imediatismo, impulsionados principalmente pelo impacto das redes sociais na dinâmica política.

“A gente vive um tempo muito acelerado. O tempo das redes é um tempo muito acelerado, então tem uma certa ansiedade generalizada por entender logo como as coisas vão se desenrolar”, afirmou.

Segundo Chaloub, esse cenário tem levado analistas, imprensa e até eleitores a tratarem projeções como certezas, especialmente a partir da divulgação de pesquisas eleitorais.

“A cada pesquisa que sai, vira meio que um Deus nos acuda”, disse, criticando a tendência de transformar pequenas variações em mudanças estruturais no cenário político.

Para ele, esse comportamento alimenta a ideia de que a eleição já estaria definida entre dois polos principais, ignorando a complexidade do processo e os fatores que ainda podem alterar o rumo da disputa.

“Parece que não tem nem mais primeiro turno”, frisou.

O ponto mais crítico, segundo o cientista político, é a centralidade que o segundo turno passou a ocupar no noticiário e nas análises.

“Nunca se falou tanto em segundo turno em manchete de imprensa como agora. Parece que não tem nem mais primeiro turno”, afirmou.

Embora reconheça que nomes como o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro partem de posições fortes, Chaloub ressalta que isso não significa que o cenário esteja consolidado.

“Falar numa consolidação absoluta e partir do pressuposto de que o jogo já está no segundo turno é muito cedo”, alertou.

Chaloub também destacou que o processo eleitoral brasileiro é historicamente marcado por reviravoltas, especialmente durante o período oficial de campanha, quando o debate se intensifica e novas informações vêm à tona.

Além disso, ele chamou atenção para o impacto de eventos imprevisíveis e da circulação de informações nas redes, que podem alterar rapidamente a percepção do eleitorado.

“Tem muito jogo para ser jogado ainda”, afirmou.

Para o pesquisador, tratar a eleição como uma disputa já definida pode não apenas levar a análises equivocadas, mas também influenciar o próprio comportamento dos atores políticos e da opinião pública.

Ao reduzir o debate a um embate antecipado de segundo turno, perde-se de vista a construção das candidaturas, as alianças regionais e os efeitos concretos da campanha.

Nesse contexto, Chaloub defende mais cautela e profundidade nas análises:

“A eleição vai ser difícil, vai ser dura e vai ser apertada. Há que se ter muita atenção”, concluiu.