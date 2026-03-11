"Eleição será dura, mas temos certeza da vitória", diz Lindbergh

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) reagiu nesta quarta-feira (11) a uma pesquisa Quaest, que mostrou empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em um eventual segundo turno das eleições de 2026 — ambos com 41% das intenções de voto. Em postagem nas redes sociais, o parlamentar reconheceu o desafio eleitoral que se aproxima, mas garantiu otimismo quanto ao resultado.

"A eleição de 2026 será uma das mais duras da história do Brasil. Mas temos convicção e certeza da vitória, porque quando o debate chegar à vida real do povo brasileiro, a comparação entre os projetos falará mais alto", escreveu Lindbergh.

O ministro avaliou que, enquanto Flávio Bolsonaro já teria dado início à sua campanha, Lula segue concentrado na gestão federal. Para Lindbergh, quando a disputa eleitoral se intensificar, o confronto entre os dois projetos será inevitável e favorável ao governo. Na avaliação do petista, o período do governo Bolsonaro ficou marcado por recessão, desemprego, pobreza e mortes, ao passo que a atual gestão recolocou o País em trajetória de crescimento.

Entre os argumentos listados por Lindbergh estão o que ele descreve como o menor índice de desemprego da série histórica, a inflação sob controle e a isenção do Imposto de Renda para trabalhadores com renda de até R$ 5 mil — medida que, segundo ele, equivale na prática a um 14º salário para cerca de 90% dos trabalhadores brasileiros.

Para o presidente do PT, a eleição colocará diante do eleitor uma escolha entre dois caminhos opostos: de um lado, o que chamou de rota da democracia, dos direitos e do desenvolvimento; do outro, o retorno ao que classificou como autoritarismo, retrocesso social e desmonte de direitos trabalhistas e previdenciários.