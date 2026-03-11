Eduardo Paes abre ampla vantagem na disputa pelo governo do Rio, mostra Real Time Big Data

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), aparece como principal favorito na disputa pelo governo do estado nas eleições de 2026, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira (11). O levantamento indica que o atual gestor da capital fluminense mantém ampla vantagem sobre os demais pré-candidatos e pode até mesmo vencer a eleição no primeiro turno.

De acordo com reportagem da revista CartaCapital, baseada em pesquisa do instituto Real Time Big Data, Paes lidera com folga nos cenários testados e supera com ampla margem o principal adversário ligado ao bolsonarismo, o secretário estadual das Cidades, Douglas Ruas (PL).

Cenários para o governo do Rio

No primeiro cenário apresentado pelo instituto, Eduardo Paes registra 46% das intenções de voto. O segundo colocado é Douglas Ruas, com 13%. Em seguida aparecem Ítalo Marsili (Novo) e Wilson Witzel (DC), ambos com 5%. William Siri (Psol) tem 3% e Bombeiro Rafa Luz (Missão) soma 2%.

Ainda nesse cenário, 10% dos entrevistados declararam voto nulo ou branco, enquanto 16% disseram não saber ou preferiram não responder.

Em uma segunda simulação, que inclui o nome de André Ceciliano (PT), Paes também permanece na liderança isolada, com 42%. Douglas Ruas aparece com 11%, enquanto Ceciliano marca 9%. Ítalo Marsili e Wilson Witzel repetem os 5%, William Siri registra 2% e Rafa Luz também aparece com 2%. Nulos e brancos chegam a 9%, e 15% dos entrevistados não souberam responder.

Os números indicam que a soma das intenções de voto de todos os adversários não ultrapassa a pontuação de Paes, cenário que reforça a vantagem do prefeito na corrida eleitoral.

Projeção para eventual segundo turno

A pesquisa também simulou um eventual segundo turno entre Eduardo Paes e Douglas Ruas. Nesse cenário, o prefeito do Rio teria vitória expressiva.

Segundo os dados, Paes alcança 51% das intenções de voto, contra 19% de Ruas. Outros 11% declararam voto nulo ou branco, enquanto 19% disseram não saber em quem votariam.

Disputa para o Senado

O levantamento também avaliou o cenário para as duas vagas ao Senado Federal que estarão em disputa no estado em 2026. O atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), aparece na liderança para conquistar uma das cadeiras.

No primeiro cenário testado, Castro registra 23% das intenções de voto. Marcelo Crivella (Republicanos) surge com 15%. Benedita da Silva (PT) e Rodrigo Pimentel (sem partido) aparecem empatados com 12%. Márcio Canella (União Brasil) tem 7% e Otoni de Paula (PRTB) soma 6%. Nulos e brancos alcançam 14%, enquanto 11% não souberam responder.

Em outra simulação, Castro mantém a liderança com 24%. Rodrigo Pimentel aparece com 14%, seguido por Benedita da Silva com 12%. Pedro Paulo (PSD) registra 10%, Márcio Canella 7% e Otoni de Paula 6%. Nulos e brancos chegam a 15%, enquanto 12% dos entrevistados disseram não saber em quem votar.

Metodologia da pesquisa

O instituto Real Time Big Data ouviu 2 mil eleitores entre os dias 9 e 10 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-04191-2026.