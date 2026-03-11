44% dos brasileiros aprovam o governo Lula e 51% desaprovam, diz Quest

247 - Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (11) indica que a desaprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva atingiu 51%, enquanto 44% dos entrevistados afirmam aprovar a atual gestão federal. Outros 5% disseram não saber ou preferiram não responder. Os dados fazem parte de um levantamento realizado pela Quaest que aponta crescimento da diferença entre aprovação e desaprovação desde o final de 2025. As informações são do G1.

Diferença entre aprovação e desaprovação

O índice de desaprovação estava em 49% desde dezembro e agora retorna ao patamar observado em julho e agosto de 2025. Ainda assim, permanece abaixo do pico registrado em maio do mesmo ano, quando alcançou 57%. A aprovação do governo, por sua vez, vem registrando queda gradual. O percentual era de 47% em janeiro, passou para 45% em fevereiro e chegou a 44% na medição mais recente.

A distância entre os dois indicadores também aumentou nos últimos meses. Em dezembro, a diferença era de um ponto percentual; em janeiro passou para dois pontos, subiu para quatro em fevereiro e agora alcança sete pontos.

Mudanças no comportamento do eleitorado

Entre as mulheres, a pesquisa indica uma inversão nos indicadores: pela primeira vez, a desaprovação aparece numericamente acima da aprovação. Nesse grupo, 48% desaprovam o governo, enquanto 46% aprovam.

Entre os brasileiros com idade entre 16 e 34 anos, o índice de desaprovação também avançou. O percentual, que estava em 50% em fevereiro, subiu para 56% na pesquisa mais recente.

No recorte regional, o Nordeste segue como a região em que Lula apresenta maior aprovação, com 65%.

Nas demais regiões, a desaprovação aparece mais elevada. No Sudeste, o índice chega a 58%. No Sul, atinge 60%. Já no conjunto formado por Centro-Oeste e Norte, a desaprovação alcança 59%.

Entre os católicos, o levantamento também registrou mudança. A desaprovação subiu de 42% em fevereiro para 47%, enquanto a aprovação caiu de 52% para 49%.

Avaliação geral do governo Lula

A pesquisa também avaliou a percepção geral da população sobre a gestão federal. A avaliação negativa chegou a 43%, retornando ao patamar registrado em maio de 2025.

Já a avaliação positiva apresentou recuo, passando de 33% para 31%. Outros 25% classificaram o governo como regular, enquanto 1% afirmou não saber ou preferiu não responder.

Os entrevistados também foram questionados se Lula merece permanecer à frente do país por mais quatro anos. A maioria respondeu negativamente. Segundo o levantamento, 59% afirmaram que o presidente não deveria continuar no cargo por outro mandato. Outros 37% disseram que ele merece permanecer, enquanto 4% não souberam responder.

Percepção dos brasileiros sobre a economia

A pesquisa também investigou como os brasileiros avaliam a economia ao longo dos últimos 12 meses. Para 48% dos entrevistados, a situação econômica piorou nesse período. Outros 24% disseram que melhorou e 26% afirmaram que permaneceu igual.

Quanto às expectativas para os próximos 12 meses, 41% acreditam que a economia pode melhorar. Já 34% esperam piora, enquanto 21% avaliam que a situação deve permanecer semelhante.

Metodologia da pesquisa

O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 6 e 9 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.