Jorge Folena: “O Poder Judiciário não pode se aproximar de interesses privados”
O advogado e analista político denuncia patrimonialismo captura do Judiciário e a influência de interesses privados no STF
247 - O advogado e analista político Jorge Folena fez duras críticas à relação entre setores do Poder Judiciário e interesses econômicos privados ao comentar o caso envolvendo o Banco Master e familiares do ministro Alexandre de Moraes. Em entrevista ao programa Bom Dia 247, Folena classificou a situação como mais uma expressão do caráter patrimonialista da República brasileira.
Segundo ele, a reação da grande mídia e da elite econômica contra ministros do Supremo Tribunal Federal não nasce de compromisso com a ética republicana, mas da defesa de interesses de classe.
“Essa mesma classe dominante que agora grita contra o ministro Moraes e contra o ministro Toffoli foi a mesma que fez editoriais contra o Lula na época do triplex e do sítio de Atibaia. Eles apenas defendem seus interesses. Não têm compromisso com uma república efetiva no Brasil.”
Folena afirmou que o Brasil vive sob uma lógica histórica em que as oligarquias tratam o Estado como extensão de seus interesses privados.
“É uma república patrimonialista. As oligarquias controlam efetivamente o Estado brasileiro, e uma parcela desse poder é estendido não à República como nós sonhávamos, mas a interesses aristocráticos.”
Para o jurista, esse traço se expressa de forma aguda no Judiciário, especialmente quando magistrados e ex-magistrados passam a operar em favor de grandes grupos econômicos.
“Muitas instituições poderosas contratam ex-ministros e ex-embargadores não pela capacidade técnica, mas pela influência que eles poderão exercer no julgamento de processos.”
O caso do Banco Master, segundo Folena, expõe publicamente um problema estrutural.
“Esse caso está desnudando ainda mais essa aproximação do Judiciário com interesses privados.”
Ele também criticou a postura corporativista do Supremo ao rejeitar controles externos sobre a magistratura.
“O ministro Gilmar está errado. A lei que regula a magistratura parte dos próprios magistrados. Código de ética, regras, tudo isso fica fechado dentro do Judiciário. Isso é autoproteção.”
Na avaliação de Folena, esse modelo produz um sistema blindado, no qual os próprios juízes decidem seus limites e não respondem à sociedade.
“O Poder Judiciário tem essa autoproteção e autocontenção para si mesmo. Isso faz parte desse vício original da República brasileira.”