José Genoino: “Juros altos tiram dinheiro da saúde e da educação para pagar banqueiros”

247 - Durante participação no Bom Dia 247, o ex-presidente do PT e ex-deputado federal José Genoino criticou a política monetária brasileira e à atuação do Banco Central. Segundo ele, a taxa básica de juros mantida em patamar elevado “é uma das principais amarras do país” e representa uma transferência direta de recursos públicos para o sistema financeiro.

“Os juros altos tiram dinheiro da saúde, da educação e da infraestrutura para pagar banqueiros. Isso é política, não técnica. E o governo precisa enfrentar essa disputa com coragem”, afirmou Genoino.

O ex-parlamentar defendeu que o presidente Lula e o Congresso Nacional coloquem em debate a revisão da chamada “autonomia” do Banco Central, aprovada durante o governo Bolsonaro. Para Genoino, o modelo atual submete a política econômica brasileira aos interesses do mercado e enfraquece a soberania popular.

“Banco Central independente é dependente do sistema financeiro. Ele atua para garantir o lucro dos rentistas e não o desenvolvimento nacional”, criticou.

Genoino alertou que a manutenção dos juros em níveis elevados impacta diretamente as políticas públicas e aprofunda as desigualdades sociais. “Quando o Estado gasta mais com juros do que com educação, é o povo pobre que paga a conta”, ressaltou.

Ele defendeu uma reforma no sistema financeiro e a retomada do debate sobre o controle social da política monetária. Segundo Genoino, é preciso colocar a economia no centro da disputa política e construir uma maioria capaz de sustentar mudanças estruturais.

“O Brasil não pode continuar refém dos rentistas. É preciso coragem política para inverter essa lógica e fazer o dinheiro público servir ao povo”, concluiu.