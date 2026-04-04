Maria Fernanda Coelho: "MPMEs criam 9 em cada 10 empregos no Brasil"

247 - As micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) vêm assumindo papel central na dinâmica econômica brasileira, impulsionando a geração de empregos e ampliando a atividade produtiva nos últimos anos. Segundo a presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) e diretora de Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) do BNDES, Maria Fernanda Coelho, o avanço do segmento está diretamente ligado às políticas públicas federais voltadas à expansão do crédito e ao fortalecimento do Sistema Nacional de Fomento.

De acordo com Coelho, o crescimento das MPMEs tem sido consistente. “MPMEs têm crescido de forma bastante expressiva nos últimos 3 anos, com mais de 90% dos empregos gerados, o que é fruto das políticas públicas federais que estão sendo implementadas, possibilitando o acesso ao crédito pelo Sistema Nacional de Fomento”, afirmou. Para ela, a ampliação das linhas de financiamento e a atuação coordenada das instituições públicas têm permitido que pequenos negócios invistam, ampliem operações e mantenham a geração de renda.

As declarações foram concedidas durante o Fórum do Desenvolvimento, promovido pela ABDE, em Brasília.

A dirigente também destacou o papel da Nova Indústria Brasil (NIB) como instrumento estratégico para modernizar empresas e estimular a inovação. Segundo Coelho, o eixo de inovação do programa cria condições para que empreendedores incorporem tecnologia e ampliem sua presença em novos mercados, inclusive no comércio exterior.

“O governo teve a iniciativa da NIB, com o eixo da inovação. Se você trabalha com comércio e quer exportar, você precisa de máquinas e equipamentos para viabilizar o comércio eletrônico. Tudo que agregue às atividades poderá ser acessado com os recursos disponíveis”, explicou.

Na avaliação da presidente da ABDE, o fortalecimento das MPMEs por meio do crédito produtivo e da inovação tecnológica tende a ampliar a competitividade da economia brasileira, diversificar a base produtiva e gerar empregos de forma sustentável, consolidando o papel do Sistema Nacional de Fomento como instrumento de desenvolvimento econômico e inclusão produtiva. Assista: