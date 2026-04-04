Rogério Sobreira: "Nordeste lidera crescimento do Brasil"

247 - A economia do Nordeste vem apresentando desempenho superior ao restante do país nos últimos anos e desponta como um dos principais motores do crescimento brasileiro, segundo avaliação do economista-chefe do Banco do Nordeste (BNB), Rogério Sobreira. De acordo com ele, a região deixou de ser vista como um entrave estrutural e passou a ocupar papel estratégico no desenvolvimento nacional.

“O primeiro ponto a se destacar é que a economia do Nordeste tem tido uma performance melhor que a economia brasileira, especialmente nos últimos 2, 3 anos”, afirmou Sobreira, em entrevista à TV 247. O economista observa, contudo, que a desaceleração recente da atividade econômica também atingiu a região. “Agora, no final do ano passado, no segundo semestre, quando a economia brasileira estagnou, a economia do Nordeste estagnou primeiro”, explicou.

As declarações foram concedidas durante o Fórum do Desenvolvimento, promovido pela ABDE (Associação Brasileira de Desenvolvimento), em Brasília.

Segundo ele, o setor de comércio varejista tem sido o principal vetor da atividade econômica nordestina, impulsionado sobretudo pelo consumo das famílias. Nesse cenário, o Banco do Nordeste exerce papel central por meio de suas linhas de financiamento. Sobreira destacou que a instituição atua baseada em três pilares fundamentais, sendo o primeiro o microcrédito. A política, segundo ele, contribui diretamente para sustentar o consumo: o instrumento é importante para manter estável e até crescente o consumo das famílias.

O economista também ressaltou a importância do banco como fonte de financiamento em condições mais favoráveis. O BNB, afirmou, oferece funding mais barato do que aquele disponível no mercado financeiro tradicional, ampliando o acesso ao crédito para pequenos negócios e iniciativas produtivas regionais. Além disso, a instituição vem fortalecendo o financiamento à inovação, com a criação de instrumentos que já apresentam resultados positivos.

Na avaliação de Sobreira, a mudança estrutural da economia nordestina é evidente. “O Nordeste deixou há algum tempo de ser o problema, e de fato é uma parte importante da solução”, disse. Ele aponta que a região reúne oportunidades estratégicas em áreas como energia renovável, expansão da fronteira agrícola e produção de hidrogênio verde — setores considerados centrais para a transição energética e para a competitividade brasileira no cenário internacional.

Para o economista, esse conjunto de fatores coloca o Nordeste em posição privilegiada para liderar uma nova etapa do crescimento econômico nacional. “A região tem tudo para ser uma locomotiva da economia nacional”, concluiu. Assista: