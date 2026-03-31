BNDES e ABDE lançam observatório do crédito

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) anunciaram a criação do Observatório do Crédito para o Desenvolvimento (OCD), uma plataforma destinada a reunir informações sobre o crédito direcionado no país e analisar seus efeitos na economia e na sociedade. A iniciativa busca apoiar decisões estratégicas e aprimorar políticas públicas com base em dados estruturados. A ferramenta integra um esforço para ampliar a transparência e a compreensão sobre o papel do crédito no desenvolvimento nacional.

Plataforma amplia transparência do crédito

O crédito direcionado engloba operações reguladas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) ou vinculadas a recursos públicos, com foco no financiamento de médio e longo prazos em setores como infraestrutura, habitação e agronegócio. Esses recursos têm origem em depósitos à vista, cadernetas de poupança, fundos e programas governamentais.

O Observatório será estruturado como um centro de excelência em dados e análises, reunindo informações em uma única plataforma. A proposta é centralizar e qualificar a avaliação da eficiência do crédito direcionado, além de ampliar a transparência sobre sua aplicação.

Monitoramento de impactos econômicos e sociais

De acordo com o diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, Nelson Barbosa, a ferramenta permitirá mensurar efeitos relevantes do crédito na economia. “Com o Observatório, será possível monitorar a eficácia e avaliar impactos importantes do crédito, como a geração de emprego e renda, e até mesmo a redução nas emissões de gases de efeito estufa. Além disso, vai promover o debate técnico-científico de alto nível fundamentado em dados”, afirmou.

A presidente da ABDE, Maria Fernanda Coelho, ressaltou que a iniciativa vai além da organização de informações. “Não se trata de mais um repositório de informações. O Observatório estruturará indicadores padronizados e metodologias de avaliação capazes de mensurar efeitos econômicos, sociais e ambientais - monitorando a eficiência do crédito, analisando impactos sobre geração de emprego e renda, e apoiando a tomada de decisão por formuladores de políticas e órgãos reguladores. É inteligência aplicada ao serviço do desenvolvimento”, declarou.

Estrutura e governança do observatório

O projeto contará com financiamento do BNDES durante os primeiros 12 meses e deverá envolver instituições do Sistema Nacional de Fomento (SNF), garantindo sua sustentabilidade no longo prazo. A construção da plataforma será realizada em parceria com uma instituição de ensino superior, responsável pelo suporte técnico e científico.

A governança inicial ficará a cargo de um comitê executivo formado por representantes do BNDES e da ABDE, que será responsável por definir diretrizes estratégicas e aprovar os produtos desenvolvidos no primeiro ano.

Produção de conhecimento e políticas públicas

Inspirado em iniciativas voltadas ao monitoramento de gastos públicos e política fiscal, o Observatório do Crédito pretende ampliar o acesso a informações sobre o financiamento de setores estratégicos no Brasil.

A plataforma terá uma agenda de produção de conhecimento que inclui relatórios periódicos, artigos técnicos, publicações acadêmicas e um relatório anual consolidado. Também estão previstos seminários e workshops para ampliar o debate sobre o papel do crédito no desenvolvimento.

A formalização da parceria está prevista para maio de 2026, com início das atividades técnicas nos meses seguintes. As primeiras publicações devem ser divulgadas ainda em 2026.