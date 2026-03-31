BNDES e Parque da UFRJ assinam acordo inédito em tecnologia da informação

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) formalizou nesta terça-feira (31) sua primeira parceria na área de tecnologia da informação, ao assinar acordo de cooperação com o Parque Tecnológico da UFRJ — um dos principais ambientes de inovação da América Latina. O acordo marca um novo capítulo na estratégia do banco, que ampliou em cerca de cinco vezes seu apoio à inovação nos últimos três anos: entre 2019 e 2022, o volume investido foi de R$ 7,1 bilhões, número que saltou para R$ 35,6 bilhões no período de 2023 a 2025. A iniciativa busca fortalecer a conexão entre fomento público, produção científica e mercado no Brasil, com foco em tecnologias de fronteira como inteligência artificial, blockchain e computação quântica.

As informações que embasam esta matéria foram divulgadas pelo próprio BNDES por ocasião da cerimônia de assinatura. A partir do acordo, o banco passa a ter acesso ao ecossistema do parque, que reúne mais de 100 laboratórios da Universidade Federal do Rio de Janeiro, empresas de diferentes portes e centros de pesquisa. A estrutura permitirá ao BNDES identificar, entre as unidades da universidade, aquelas com maior aderência às suas demandas tecnológicas internas.

A diretora Helena Tenório, que representou o BNDES na cerimônia, destacou o significado estratégico da parceria e manifestou expectativa de que outras instituições sigam o mesmo caminho. "A aproximação com a UFRJ é um passo estratégico para a TI do BNDES. Através dessa ponte com a academia, vamos acelerar o desenvolvimento de respostas reais para os nossos desafios cotidianos, oxigenando nossa cultura interna e consolidando a inovação aberta como a principal alavanca para os negócios da nossa instituição", afirmou.

A diretora também contextualizou o movimento dentro de uma transformação mais ampla que o banco vem atravessando. "O banco vem investindo mais em inovação corporativa na última década por entender que a tecnologia da informação está transformando negócios. Hoje, com tecnologias como inteligência artificial, blockchain e computação quântica, a necessidade de aproximação entre negócio e TI é cada vez maior", disse Helena.

Do lado do parque, o diretor Romildo Toledo ressaltou os ganhos mútuos da iniciativa. "O Parque Tecnológico da UFRJ atua como uma plataforma de conexão entre diferentes competências. A presença do BNDES fortalece esse ambiente e amplia nossa capacidade de desenvolver soluções para desafios complexos do país e, para o BNDES, essa integração com o nosso ecossistema representa uma oportunidade de atuação mais próxima da geração da inovação", declarou.

A lógica da parceria é de benefício recíproco. Ao demandar soluções tecnológicas avançadas e financiar seu desenvolvimento junto à universidade, o BNDES contribui para a formação de conhecimento e de profissionais qualificados aptos a aplicar essas mesmas soluções em contextos mais amplos, tanto no Brasil quanto no exterior.

Criado em 2003 e inserido em um dos maiores complexos acadêmicos e científicos do país, o Parque Tecnológico da UFRJ conecta produção de conhecimento e demandas do setor produtivo, desenvolvendo soluções para desafios estratégicos nacionais. A parceria com o BNDES representa a entrada de um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo em seu ecossistema, ampliando o alcance e o potencial das iniciativas em curso no parque.