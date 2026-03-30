BNDES libera R$ 411,4 milhões para modernização da Suzano

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 411,4 milhões para a Suzano, destinado à modernização de suas unidades industriais e ao fortalecimento de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A iniciativa prevê a incorporação de tecnologias avançadas, como internet das coisas, além da ampliação da digitalização e da competitividade da companhia.

Os recursos integram o programa BNDES Mais Inovação e serão aplicados em diferentes frentes estratégicas da empresa. Do total aprovado, R$ 280 milhões serão destinados à aquisição de máquinas e equipamentos com tecnologia digital e sistemas de monitoramento remoto, enquanto R$ 131,4 milhões serão voltados a projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

Os investimentos contemplam unidades da Suzano em cinco estados brasileiros — Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul e São Paulo — e incluem iniciativas voltadas tanto para processos industriais quanto florestais. A modernização também envolve a compra de equipamentos de informática e automação, com o objetivo de ampliar a conectividade e a eficiência operacional.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o apoio financeiro tem papel estratégico no fortalecimento da indústria nacional. “Os projetos apoiados buscam elevar a produtividade, a sustentabilidade e a competitividade da empresa, em um setor de grande potencial exportador, em linha com as diretrizes da Nova Indústria Brasil, a política industrial do governo do presidente Lula”, afirmou. Ele também destacou os impactos ambientais positivos da atividade, ressaltando que o crescimento de árvores contribui para a captura de CO2 da atmosfera.

A Suzano informou que os novos investimentos devem reforçar sua posição global no setor. “Esses novos investimentos ampliarão a competitividade das nossas operações, sobretudo florestais, permitindo que a Suzano se mantenha entre as empresas de menor custo de produção de celulose do mundo. Como líderes globais do setor, nosso desafio é garantir que estejamos preparados para gerar resultados em qualquer cenário de preços”, declarou o vice-presidente executivo Financeiro e de Relações com Investidores da empresa, Marcos Assumpção.

O plano de inovação da companhia inclui 49 projetos distribuídos entre áreas como genética e melhoramento florestal, manejo, produção de papel, celulose e bens de consumo, além de iniciativas voltadas à gestão da inovação. Essas ações são desenvolvidas em diversas unidades industriais, incluindo cidades como Aracruz, Imperatriz, Jacareí, Mucuri e Três Lagoas.

As iniciativas contam com a colaboração de instituições acadêmicas e centros de pesquisa, como universidades federais e estaduais, além de parcerias com organizações como Embrapa, Senai e Embrapii, reforçando a integração entre setor produtivo e conhecimento científico.

No final de 2025, o BNDES já havia aprovado outro financiamento relevante para a Suzano, no valor de R$ 451,7 milhões, destinado à modernização e ampliação da capacidade de armazenagem de suas unidades industriais, com recursos provenientes do Finem e do Fundo Clima.

Com atuação centenária, a Suzano é líder mundial na produção de celulose e uma das maiores produtoras de papel da América Latina. A empresa possui capacidade anual de produção de 13,4 milhões de toneladas de celulose e 2 milhões de toneladas de papel, representando parcelas significativas da produção nacional. Sua operação integra toda a cadeia produtiva, desde o desenvolvimento de mudas até a distribuição final, com presença em diversos mercados internacionais.