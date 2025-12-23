“Nós vamos ter uma das eleições mais radicalizadas”, diz Genoino

247 - Em entrevista ao programa Giro das Onze, na TV 247, o ex-deputado federal José Genoino afirmou que o Brasil caminha para um dos processos eleitorais mais tensos desde a redemocratização. Segundo ele, a antecipação do calendário político, combinada a crises econômicas, institucionais e sociais, cria um ambiente de forte radicalização para as eleições de 2026.

“Nós vamos ter uma das eleições mais radicalizadas e disputadas, porque tem muita coisa em jogo”, afirmou Genoino.

O dirigente histórico da esquerda avalia que o país vive uma crise sistêmica, que envolve dimensões econômicas, políticas, ideológicas e culturais. Para ele, esse cenário está diretamente ligado ao enfraquecimento da ordem constitucional após o impeachment de 2016, que classificou como um “golpe em aberto”.

Genoino também destacou que a extrema-direita se fortaleceu justamente a partir da criminalização da política e da perda de funcionalidade da democracia liberal. Nesse contexto, segundo ele, a disputa eleitoral deixa de ser apenas programática e passa a ser um confronto sobre o próprio modelo de democracia e de Estado.