“O Rio de Janeiro é a lama total”, diz Chico Alencar ao analisar a política fluminense

247 - O deputado federal Chico Alencar afirmou, em entrevista ao Bom Dia 247, que uma eventual delação premiada do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar, poderá revelar um amplo sistema de corrupção e relações políticas construído ao longo de sucessivos governos estaduais. Segundo ele, o estado vive uma situação de degradação institucional marcada pela influência de grupos criminosos e pelo uso político da máquina pública.

“O Rio de Janeiro é a lama total”, declarou o parlamentar ao comentar as informações divulgadas sobre negociações envolvendo uma possível colaboração de Bacellar com a Polícia Federal.

Chico Alencar afirmou que, caso a delação seja confirmada e apresente informações consistentes, ela poderá atingir diferentes grupos políticos que atuaram no estado nas últimas décadas. Segundo ele, diversos governos foram marcados por denúncias de corrupção, prisões de governadores e investigações relacionadas ao uso da estrutura pública para fins eleitorais e financeiros.

O deputado sustentou que o Partido Liberal, legenda que abriga lideranças bolsonaristas no Rio de Janeiro, tornou-se o principal receptor dessa estrutura política. Na sua avaliação, o partido concentrou grupos ligados ao fisiologismo e a práticas que associam poder político, interesses econômicos e organizações criminosas.

Durante a entrevista, Chico Alencar mencionou ainda denúncias envolvendo pagamentos de parlamentares, utilização de emendas e influência de organizações criminosas em diferentes regiões do estado. Ele argumentou que a combinação entre milícias, tráfico de drogas e mecanismos tradicionais de clientelismo político produziu uma estrutura mais complexa do que aquela historicamente associada ao jogo do bicho.

Segundo o parlamentar, a eventual colaboração de Bacellar poderá trazer detalhes sobre relações entre integrantes da Assembleia Legislativa, secretarias estaduais e operadores políticos. Ele afirmou que espera que as informações sejam verificadas pelas autoridades e resultem em responsabilização dos envolvidos.

Chico Alencar também destacou que a crise política pode influenciar diretamente a sucessão estadual de 2026. Para ele, o desgaste de lideranças associadas ao atual grupo de poder e a continuidade das investigações tendem a alterar o cenário eleitoral fluminense nos próximos meses.

Ao analisar a conjuntura do estado, o deputado afirmou que o Rio de Janeiro enfrenta um processo de deterioração institucional acumulado ao longo de décadas. Segundo ele, apenas a ampliação das investigações e a exposição dos mecanismos de corrupção poderão contribuir para romper esse ciclo político.