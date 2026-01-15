"Os EUA não estão em decadência", diz Chico Teixeira

247 - O historiador da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Francisco Carlos Teixeira da Silva afirmou, em entrevista à TV 247, que não concorda com a ideia de que os Estados Unidos sejam uma potência em decadência, ao analisar as agressões militares do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra a Venezuela e a América Latina.

"Vamos parar de dizer que os EUA estão em decadência e que isso que vemos, são os estertores de uma potência agônica no final do seu império. Isso não é verdade", ponderou Teixeira.

Na entrevista, o analista afirmou que o poderio dos Estados Unidos supera o da Europa, a ponto de o país ter se tornado militarmente autônomo. "Os Estados Unidos tem um projeto de poder que não é um projeto de poder que precise da Europa", disse.

Ele também explicou a lógica por trás da nova ofensiva imperialista dos Estados Unidos contra a América Latina e analisou seus impactos políticos: "Os EUA não precisa em si do petróleo para funcionar, mas do resultado do comércio do petróleo, ou seja, dos petrodólares, que precisam ser depositados em bancos americanos".

"As façanhas de Trump, além do interesse imperialista pelo grande capital, pelo petróleo e pelos minerais raros, repercutem no movimento MAGA e no nacionalismo, uma força aglutinante muito poderosa para ganhar as eleições", acrescentou. Assista na TV 247: