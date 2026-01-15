EUA são uma potência descontrolada e a China não reagirá na mesma moeda, diz Evandro Menezes de Carvalho

247 - Professor da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV) especializado em China, Evandro Menezes de Carvalho avaliou, em entrevista à TV 247, as movimentações políticas de Pequim diante das tensões na América Latina provocadas pelos Estados Unidos.

"Donald Trump quer ser a polícia internacional", criticou o professor, ao afirmar que os "EUA querem retomar o espaço da China na América Latina".

Questionado sobre a posição da China diante do sequestro do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, por forças dos EUA, e do aumento da pressão sobre Cuba, Carvalho afirmou que Pequim "não vai reagir na mesma moeda". "Não sei em que medida a China se envolveria para evitar uma possível invasão dos EUA a Cuba, mas não vai ficar indiferente. É difícil chegar ao ponto de pensar na China em usar suas forças armadas. A própria China quer evitar", avaliou.

"O tempo chinês é outro. Não significa que a China abandonou Cuba e Venezuela", disse Carvalho.

Na entrevista, Carvalho também qualificou os EUA sob Trump como "uma potência descontrolada" e defendeu que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva passe a considerar seriamente opções para se proteger diante da ofensiva dos EUA sobre a região.

"O ponto central é a refundação da ONU, essa discussão é urgente e o Brasil precisa patrocinar essa discussão", disse. "A situação do Brasil exige preparo e os representantes nossos têm de estar à altura", completou.