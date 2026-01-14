EUA deslocam porta-aviões do Pacífico ao Oriente Médio em meio a tensão com o Irã

247 - Os Estados Unidos estão deslocando o porta-aviões USS Abraham Lincoln e seu grupo de ataque do Mar do Sul da China para o Oriente Médio, em um contexto de agravamento das tensões com o Irã. A movimentação ocorre no mesmo dia em que o governo iraniano anunciou oficialmente o fechamento total de seu espaço aéreo, medida que elevou o nível de alerta na região.

O deslocamento do porta-aviões ocorre em meio a sinais de crescente instabilidade no Oriente Médio, mas não está associado a uma ação militar imediata. A transferência do USS Abraham Lincoln e de seu Carrier Strike Group deve levar cerca de uma semana para ser concluída, indicando uma realocação estratégica das forças navais norte-americanas.

O fechamento do espaço aéreo do Irã foi comunicado pelas autoridades de Teerã diante do aumento das tensões com Washington. A decisão impactou o tráfego aéreo civil e foi interpretada como uma medida preventiva em um cenário de risco elevado de confrontos militares.

Além disso, houve registro de atividade aérea militar no espaço aéreo do Iraque, país vizinho do Irã, o que contribuiu para a intensificação das preocupações regionais. Até o momento, não há confirmação oficial de operações ofensivas em curso por parte dos Estados Unidos.

Apesar do ambiente de tensão, a movimentação do USS Abraham Lincoln é tratada como parte de ajustes estratégicos da presença militar norte-americana, enquanto a situação no Oriente Médio segue sendo monitorada de perto por autoridades e observadores internacionais.