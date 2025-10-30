TV 247 logo
      Otoni de Paula denuncia execuções de inocentes evangélicos na chacina do Rio

      Deputado classificou em entrevista à TV 247 a operação que deixou ao menos 121 mortos como "desastrosa"

      Otoni de Paula (Foto: Reprodução/X)

      247 - O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) denunciou, nesta quinta-feira (30), que inocentes foram assassinados, entre eles filhos de evangélicos, citando três telefonemas que recebeu sobre a chacina policial realizada no Rio de Janeiro na terça-feira (28).

      Nas ruas do Rio, ele classificou ao jornalista Marcelo Auler, do 247, a operação policial como "desastrosa" e criticou as declarações do governador Cláudio Castro (PL), que vê a ação como um "êxito". Ele também reiterou que é preciso combater de forma séria o crime organizado.

      "Estamos diante de uma clara emboscada com um único objetivo: a execução, isso que aconteceu", disse, ao citar a discrepância entre o número de civis e policiais mortos na operação, que teve como alvo declarado a facção Comando Vermelho. 

