Pedro Serrano: “Nenhum outro presidiário no Brasil é tratado como Bolsonaro”

247 - O jurista e professor de Direito Constitucional Pedro Serrano afirmou que Jair Bolsonaro recebe um tratamento excepcional por parte das autoridades brasileiras, incompatível com a realidade enfrentada pela maioria da população carcerária. A declaração foi feita durante entrevista ao programa Boa Noite 247, da TV 247, na qual o especialista analisou a situação jurídica do ex-presidente e rebateu alegações de perseguição política feitas por seus apoiadores.

Ao comentar as medidas impostas a Bolsonaro e a forma como ele tem sido tratado pelas instituições, Serrano foi categórico: "Nenhum outro presidiário no Brasil é tratado como Bolsonaro".

Segundo o jurista, a narrativa de que o ex-presidente seria vítima de arbitrariedades não resiste a uma comparação com as condições enfrentadas pelos demais detentos do país. Para ele, Bolsonaro tem acesso a garantias e condições que estão muito distantes da realidade do sistema penitenciário brasileiro.

"Quando se observa o que ocorre com a população carcerária comum, percebe-se que Bolsonaro recebe um tratamento absolutamente diferenciado", argumentou.

Durante a entrevista, Serrano destacou que o Brasil possui um dos maiores sistemas prisionais do mundo, marcado por problemas estruturais como superlotação, condições precárias de encarceramento e restrições severas ao contato com familiares e advogados. Nesse contexto, afirmou, a situação do ex-presidente revela um nível de atenção institucional raramente concedido a outros investigados ou condenados.

O constitucionalista também criticou o que considera uma contradição entre o discurso histórico do bolsonarismo e a postura adotada agora por seus aliados. Segundo ele, setores que durante anos defenderam políticas de endurecimento penal passaram a reivindicar garantias amplas quando as investigações atingiram Bolsonaro.

Para Serrano, o debate público tem sido contaminado por tentativas de transformar procedimentos judiciais em instrumentos de mobilização política. Em sua avaliação, as investigações envolvendo o ex-presidente devem ser analisadas à luz da Constituição e do devido processo legal, sem privilégios, mas também sem exceções.

O jurista ressaltou ainda que a defesa do Estado Democrático de Direito exige que todos sejam submetidos às mesmas regras, independentemente de posição política ou poder econômico. "A lei deve valer para todos", enfatizou ao longo da conversa.

Ao abordar o cenário político brasileiro, Serrano argumentou que a responsabilização de agentes públicos por eventuais crimes não pode ser confundida com perseguição. Segundo ele, em uma democracia, investigações e processos judiciais são instrumentos legítimos quando conduzidos dentro dos limites constitucionais.

A entrevista ocorreu em meio à continuidade dos processos que envolvem Bolsonaro e integrantes de seu círculo político. Para o professor, a discussão deve se concentrar nos fatos e nas evidências produzidas pelas investigações, evitando discursos que busquem desacreditar previamente as instituições responsáveis pela apuração dos casos.

Ao final da conversa com o Boa Noite 247, Serrano reiterou sua avaliação de que o ex-presidente não é alvo de tratamento abusivo por parte do sistema de Justiça. Pelo contrário, sustentou que as condições às quais Bolsonaro tem acesso demonstram um grau de excepcionalidade inexistente para a imensa maioria dos presos brasileiros.