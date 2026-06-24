Moraes dá 48h para PGR se manifestar sobre prisão domiciliar de Bolsonaro

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestem, no prazo de 48 horas, sobre uma possível falta grave cometida durante o cumprimento de prisão domiciliar.

A decisão está relacionada à apreensão de uma pistola registrada em nome de Bolsonaro, encontrada no veículo de um militar que integrava sua equipe de segurança. No despacho, Moraes destaca que o caso pode ter implicações no regime de cumprimento da pena, incluindo a possibilidade de retorno ao regime fechado caso seja constatado descumprimento das condições impostas pela Justiça.

No documento, o ministro cita dispositivos da Lei de Execução Penal e ressalta que a posse indevida de instrumento capaz de colocar em risco a integridade física de terceiros pode configurar falta grave.

“Nos termos da Lei de Execução Penal, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem”, afirma Moraes.

A manifestação do magistrado faz referência ao depoimento prestado por Bolsonaro à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na terça-feira (23). Segundo o relato mencionado na decisão, o ex-presidente reconheceu ser o proprietário da arma apreendida e admitiu que o armamento permaneceu em sua residência durante o período em que cumpre prisão domiciliar.

Ainda de acordo com o despacho, Bolsonaro apresentou justificativas sobre a presença de três mulheres em sua residência e declarou que “não podia ficar desarmado”.

Moraes também enfatizou que a legislação prevê consequências específicas para condenados que pratiquem faltas graves durante o cumprimento da pena. Entre as medidas possíveis está a regressão do regime prisional.

“A Lei de Execução Penal prevê as consequências para o reconhecimento da prática de falta grave pelo condenado, como a regressão no regime de cumprimento de pena, inclusive com a cessação da prisão domiciliar”, ressaltou o ministro.