Lindbergh cobra revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro: "que o bom senso prevaleça"

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) cobrou nesta quarta-feira (24) a revogação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL) e defendeu que o ex-presidente retorne ao regime fechado na Papudinha, em Brasília. O parlamentar afirmou esperar que “o bom senso prevaleça” na decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A manifestação ocorre às vésperas do fim do prazo de 90 dias concedido a Bolsonaro para cumprir prisão domiciliar humanitária. A decisão sobre eventual prorrogação cabe a Moraes, relator do caso no STF, que deve avaliar se o ex-presidente permanecerá em casa ou voltará ao regime fechado.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Lindbergh questionou as condições em que Bolsonaro cumpre a pena e criticou o que considera um privilégio diante da gravidade da condenação. “Você acha justo Jair Bolsonaro continuar numa prisão domiciliar, numa mansão de luxo, com churrasqueira, piscina, com escolta presidencial?”, afirmou.

O deputado também mencionou a apreensão de uma pistola Glock registrada em nome de Bolsonaro, localizada em um carro utilizado por integrante da equipe de segurança do ex-presidente. Segundo Lindbergh, o episódio reforça a necessidade de revisão da medida humanitária. “Ele tinha uma arma. Pegaram uma que um assessor foi fazer manutenção. A Polícia Civil quis intimar Jair Bolsonaro e a escolta impediu”, disse.

Lindbergh afirmou ainda ter apresentado uma representação para pedir a revogação da prisão domiciliar. “Essa decisão vai acontecer no dia de hoje, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu fiz uma representação pedindo a revogação da prisão domiciliar”, declarou.

BOLSONARO NA PAPUDA! É HOJE! Alexandre de Moraes vai decidir sobre continuidade da prisão domiciliar de Bolsonaro. Você acha justo ele continuar cumprindo pena numa mansão de luxo depois de todos os crimes que ele cometeu? Nós esperamos que o bom senso prevaleça e ele volte para… pic.twitter.com/gBR5y4WjN4 — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) June 24, 2026

Ao defender o retorno de Bolsonaro à Papuda, o parlamentar lembrou da tentativa de golpe de Estado de 2022, pelo qual o ex-presidente cumpre pena total de 27 anos e 3 meses de prisão. “Essa turma, esses bolsonaristas, eles sempre querem ‘tem que morrer na cadeia, tem que morrer na cadeia’. Mas e quando é com eles? E o crime de Jair Bolsonaro é um crime grave: golpe de Estado”, afirmou.

Lindbergh também citou a Operação Punhal Verde e Amarelo, investigação que apurou um plano para assassinar o presidente Lula (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro Alexandre de Moraes. “Espero que hoje o bom senso prevaleça e ele volte para a Papuda”, disse o deputado.

A prisão domiciliar temporária de Bolsonaro foi autorizada em março, após internação hospitalar por broncopneumonia aspirativa e complicações gástricas. A defesa do ex-presidente tenta manter o debate concentrado em sua condição de saúde e apresentou novos relatórios médicos e exames ao Supremo para justificar a permanência em casa, sob supervisão.

Em etapas anteriores, a Procuradoria-Geral da República já havia se manifestado favoravelmente à custódia domiciliar por razões médicas. Agora, Moraes deverá avaliar não apenas os argumentos da defesa, mas também os fatos novos envolvendo a apreensão da arma registrada em nome de Bolsonaro.

A defesa afirmou ao STF que a pistola era legal e estava sendo levada para manutenção. Segundo a versão apresentada, a arma teria sido deixada inoperante por seguranças para evitar acidentes durante o período em que Bolsonaro fazia uso de medicamentos psiquiátricos.

O episódio passou a integrar o conjunto de elementos que serão analisados antes da decisão sobre a prorrogação da prisão domiciliar. A apreensão levantou questionamentos sobre a fiscalização do entorno do ex-presidente e sobre as condições práticas de cumprimento da medida humanitária.