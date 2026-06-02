Após campanha histórica em Roland Garros, João Fonseca subirá cinco posições no ranking da ATP

247 - João Fonseca encerrou nesta terça-feira (2) sua participação em Roland Garros, mas deixará o Grand Slam francês com um importante avanço na classificação mundial. Segundo o jornal O Globo, o tenista brasileiro subirá cinco posições no ranking da ATP e ocupará o 25º lugar na atualização oficial prevista para a próxima segunda-feira (8).

A trajetória de Fonseca no torneio chegou ao fim nas quartas de final, após derrota por 3 sets a 0 para o tcheco Jakub Menšík. Apesar da eliminação, a campanha garantiu ao brasileiro uma expressiva soma de pontos e o melhor desempenho recente de sua carreira no circuito.

Antes da disputa de Roland Garros, o atleta de 19 anos ocupava a 30ª colocação no ranking mundial. Sua melhor marca havia sido registrada em novembro de 2025, quando alcançou o 24º lugar após somar 1.657 pontos com a participação no Masters 1000 de Paris, onde foi eliminado na segunda rodada e conquistou 50 pontos.

Marca histórica para o tênis brasileiro

Com a 25ª posição, João Fonseca igualará feitos alcançados por dois importantes nomes do tênis nacional. Thomaz Koch atingiu o 25º lugar em 1974, enquanto Fernando Meligeni alcançou a mesma colocação em 1999.

O resultado também coloca Fonseca entre os melhores brasileiros da história no ranking da ATP. A marca passa a ser a terceira mais alta já registrada por um tenista do país, ficando atrás apenas de Thomaz Bellucci, que chegou ao 21º lugar em 2010, e de Gustavo Kuerten, o Guga, que ocupou a liderança do ranking mundial entre 2000 e 2001.