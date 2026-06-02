João Fonseca joga hoje por vaga na semifinal de Roland Garros

247 – João Fonseca entra em quadra nesta terça-feira em Roland Garros para disputar uma das partidas mais importantes da história recente do tênis brasileiro. Aos 19 anos, o carioca enfrenta o tcheco Jakub Mensik, número 27 do mundo, por uma vaga na semifinal do Grand Slam francês.

A campanha de Fonseca em Paris já é histórica: depois de eliminar o norueguês Casper Ruud, duas vezes vice-campeão de Roland Garros, o brasileiro avançou às quartas de final e se tornou o primeiro tenista do país desde Gustavo Kuerten, em 2004, a alcançar essa fase na chave masculina de simples do torneio.

A trajetória chama ainda mais atenção pela força dos adversários superados. Antes de chegar às quartas, Fonseca deixou pelo caminho o francês Luka Pavlovic, o croata Dino Prizmic, o sérvio Novak Djokovic — dono de 24 títulos de Grand Slam — e Casper Ruud, um dos maiores especialistas em saibro do circuito.

Duelo de jovens promessas em Paris

O confronto contra Jakub Mensik coloca frente a frente dois dos principais nomes da nova geração do tênis mundial. Fonseca tem 19 anos. Mensik, 20. Ambos chegam às quartas como símbolos de uma renovação que começa a ganhar espaço nos grandes torneios.

Mensik ocupa atualmente a 27ª posição do ranking mundial e é visto como uma das promessas mais consistentes do circuito. Para Fonseca, a partida representa mais um teste decisivo em uma campanha que já mudou o patamar de sua carreira.

Depois das vitórias sobre Djokovic e Ruud, o brasileiro mostrou que não está em Roland Garros apenas para acumular experiência. A cada rodada, Fonseca ampliou sua confiança, ganhou protagonismo internacional e passou a ser tratado como uma das grandes sensações do torneio.

Zverev ou Rafael Jodar pode ser o próximo obstáculo

Caso vença Mensik, João Fonseca terá pela frente um desafio ainda maior na semifinal. O adversário sairá do confronto entre o alemão Alexander Zverev, atual número 2 do mundo, e o espanhol Rafael Jodar.

Zverev é um dos principais candidatos ao título em Paris e chegou às quartas após eliminar o holandês Jesper de Jong. Se confirmar o favoritismo, poderá ser o maior obstáculo de Fonseca antes de uma eventual final. Já Jodar tenta surpreender e ampliar sua própria campanha no torneio.

A chave, no entanto, também mostra que o brasileiro conseguiu evitar alguns dos principais nomes da outra metade do torneio até uma possível decisão. Entre os adversários ainda vivos na disputa aparecem tenistas como Felix Auger-Aliassime, Matteo Berrettini e Frances Tiafoe.

Campanha já entrou para a história

Independentemente do resultado desta terça-feira, João Fonseca já garantiu a melhor campanha de sua carreira em torneios de Grand Slam. O feito também recoloca o Brasil em posição de destaque no tênis masculino de elite, mais de duas décadas depois das grandes jornadas de Gustavo Kuerten em Roland Garros.

Guga, tricampeão em Paris, havia sido o último brasileiro a alcançar as quartas de final da chave masculina de simples do torneio, em 2004. Agora, Fonseca tem a chance de dar mais um passo e levar o Brasil novamente a uma semifinal de Grand Slam.

Caminho de João Fonseca até a final de Roland Garros

Quartas de final: Jakub Mensik, 27º do mundo

Semifinal: vencedor de Alexander Zverev x Rafael Jodar

Final: adversário vindo da metade superior da chave

O foco imediato, porém, está em Mensik. A campanha já é histórica, mas João Fonseca tem diante de si a oportunidade de transformar o sonho brasileiro em Roland Garros em uma façanha ainda maior.