João Fonseca garante mais de R$ 2,7 milhões em Roland Garros e se aproxima do top 25

247 - O tenista brasileiro João Fonseca segue fazendo história em Roland Garros. Ao vencer o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 1 e assegurar vaga nas quartas de final do Grand Slam disputado em Paris, o carioca garantiu uma premiação mínima de 470 mil euros, valor que supera R$ 2,77 milhões na cotação atual.

Com a classificação entre os oito melhores da competição, Fonseca já assegurou um dos maiores prêmios de sua carreira. Caso avance à semifinal, derrotando o tcheco Jakub Mensik, seu próximo adversário, o brasileiro acrescentará mais 280 mil euros ao montante recebido, o equivalente a aproximadamente R$ 1,65 milhão. A partida está prevista para ocorrer na terça-feira, em Paris.

A campanha em Roland Garros também amplia significativamente os ganhos acumulados pelo tenista nas quadras. Segundo os números divulgados, João Fonseca já soma mais de US$ 3,33 milhões em premiações ao longo da carreira profissional, valor que corresponde atualmente a mais de R$ 16,7 milhões.

Além da recompensa financeira, o desempenho no torneio deve refletir diretamente na classificação mundial da ATP. Atualmente ocupando a 30ª posição do ranking, o brasileiro tem projeção de subir pelo menos quatro colocações após a atualização oficial da lista, mesmo que sua trajetória termine nas quartas de final. A posição final, contudo, dependerá dos resultados de outros competidores ainda em disputa.

Mudanças importantes também são esperadas entre os principais nomes do circuito masculino. A eliminação de Casper Ruud para João Fonseca nas oitavas de final deve provocar alterações relevantes na parte superior do ranking mundial.

Outro impacto da rodada recai sobre Novak Djokovic. O sérvio, que ocupa atualmente a quarta posição, tem previsão de cair para o sétimo lugar após o encerramento de Roland Garros. Com isso, seria ultrapassado pelo canadense Felix Auger-Aliassime e pelo australiano Alex de Minaur.

Entre os dez primeiros colocados do ranking, apenas dois atletas permanecem vivos na disputa pelo título em Paris: Felix Auger-Aliassime e o alemão Alexander Zverev, atual número três do mundo. Zverev confirmou sua vaga nas quartas de final neste domingo ao derrotar o holandês Jesper de Jong por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-3), 6/4 e 6/1.

A ascensão de João Fonseca em Roland Garros reforça o momento de destaque vivido pelo tênis brasileiro. Aos poucos, o jovem carioca consolida sua presença entre os principais nomes do circuito internacional e amplia sua projeção no cenário mundial.