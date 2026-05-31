João Fonseca enfrenta Casper Ruud em Roland Garros após vitória histórica sobre Djokovic; saiba onde assistir

247 – Após conquistar a maior vitória de sua carreira ao derrotar Novak Djokovic em Roland Garros, João Fonseca, número 30 do mundo, volta à quadra neste domingo (31) para enfrentar o norueguês Casper Ruud pelas oitavas de final do Grand Slam francês.

A partida está marcada para acontecer não antes das 15h15, no horário de Brasília, na quadra Philippe-Chatrier, a principal do complexo de Roland Garros, em Paris.

Fonseca chega embalado após triunfo épico

João Fonseca avançou às oitavas depois de superar Djokovic por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5. A vitória, construída em uma virada de grande impacto, marcou o maior resultado da carreira do brasileiro até agora.

A atuação de Fonseca chamou atenção pela personalidade em quadra e pela capacidade de reação diante de um dos maiores nomes da história do tênis. O brasileiro conseguiu reverter uma desvantagem de dois sets e levou a torcida francesa ao entusiasmo durante o confronto.

Casper Ruud também venceu em cinco sets

Do outro lado estará Casper Ruud, que também precisou de cinco sets para avançar. O norueguês derrotou o norte-americano Tommy Paul por 3 sets a 2, de virada, com parciais de 4/6, 6/7, 6/4, 7/6 e 7/5.

Esta será a primeira vez que João Fonseca e Casper Ruud se enfrentarão no circuito profissional. O duelo coloca frente a frente o jovem brasileiro em ascensão e um adversário experiente em grandes campanhas no saibro europeu.

Onde assistir João Fonseca x Casper Ruud

A partida entre João Fonseca e Casper Ruud terá transmissão da ESPN 2 na TV fechada e do Disney+ no streaming. O confronto será o último jogo programado para a quadra Philippe-Chatrier neste domingo.

Ficha técnica

Jogo: João Fonseca x Casper Ruud

Torneio: Roland Garros

Fase: oitavas de final

Data: domingo, 31 de maio de 2026

Horário: não antes de 15h15, de Brasília

Local: quadra Philippe-Chatrier, Paris

TV: ESPN 2

Streaming: Disney+