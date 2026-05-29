Roland Garros: "Zé Gotinha" celebra vitória histórica de João Fonseca sobre Djokovic

247 - O perfil oficial do Zé Gotinha nas redes sociais comemorou nesta sexta-feira (29) a vitória de João Fonseca sobre Novak Djokovic em Roland Garros. A publicação, feita em conjunto com o Ministério da Saúde, repercutiu entre os usuários após a classificação histórica do brasileiro no torneio francês. As informações são da CNN Brasil.

Na mensagem publicada nas redes, o personagem celebrou o resultado conquistado pelo tenista brasileiro diante do sérvio. "ISSO FOI ÉPICO, IMUNIZADOS! Nosso menino é protegido, talentoso e muito craque!", escreveu o perfil. A postagem também parabenizou João Fonseca pela atuação e afirmou que o atleta "enche o Brasil de orgulho dentro e fora das quadras".

Após a publicação, usuários passaram a comentar o conteúdo de forma irônica. As reações fizeram referência às controvérsias envolvendo Djokovic durante a pandemia de Covid-19. O tenista sérvio ficou impedido de disputar competições nos Estados Unidos por dois anos em razão de sua recusa em se vacinar. Ao retornar ao circuito no país, declarou: "Não me arrependo da razão pela qual não estive aqui por dois anos. Estou feliz por estar de volta".

Virada histórica em Roland Garros

João Fonseca derrotou Djokovic por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5. A partida teve duração superior a 4 horas e 53 minutos. O brasileiro repetiu o roteiro da vitória sobre o croata Dino Prižmić e conseguiu a virada após perder os dois primeiros sets do confronto.

Com o resultado, Fonseca alcançou pela primeira vez a quarta rodada de um torneio do Grand Slam. Até então, suas melhores campanhas haviam sido as terceiras rodadas de Roland Garros e Wimbledon, ambas em 2025.