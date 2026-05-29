João Fonseca celebra vitória histórica sobre Djokovic: "ainda sem acreditar"

247 - João Fonseca escreveu mais um capítulo marcante de sua trajetória no tênis nesta sexta-feira (29), ao derrotar Novak Djokovic por 3 sets a 2 e garantir, pela primeira vez, uma vaga nas oitavas de final de Roland Garros. Segundo o jornal O Globo, após a vitória sobre o maior campeão da história do tênis masculino, o brasileiro de 19 anos afirmou ainda estar assimilando o resultado obtido em Paris.

"Eu consegui. Eu só joguei, aproveitei, e foi um prazer para mim, que ídolo nós temos. Foi minha primeira vez jogando contra ele (Djokovic), então queria agradecê-lo. Estou muito feliz", declarou João logo após o confronto.

O tenista também aproveitou o momento para agradecer o apoio dos brasileiros e homenagear a mãe. "Queria aproveitar para dizer feliz aniversário, mãe. Muito obrigado. Muito obrigado também a todos os brasileiros, seguimos acreditando e estamos na quarta rodada. Partiu, vamos com tudo!", afirmou.

O atleta carioca relatou a emoção após a classificação histórica: "Cara, tô arrepiado, sério. Eu tô sem palavras, sinceramente, ainda nem caiu a ficha ainda. Tô exausto, nem conseguindo pensar direito, falar muito menos. Só estou curtindo o momento e, cara, que momento. Tô ainda sem acreditar."

Virada após desvantagem de dois sets

Em sua primeira partida diante de Djokovic, João Fonseca viu o sérvio abrir vantagem de 2 sets a 0. O brasileiro reconheceu que, naquele momento, a reação parecia improvável até para ele próprio.

"Eu acho que nem eu acreditava depois do segundo set. Ele estava me destruindo, mudança de direção, ridículo. Eu batia forte, ele voltava, na paralela, estava em todos os lados. E, enfim, estava calor. Eu não estava conseguindo achar forma de chegar. Uma hora o meu treinador falou e eu disse que não sei o que fazer. Dou alta, ele encurta. Dou bomba, ele volta", disse.

Segundo o tenista, a mudança ocorreu gradualmente ao longo da partida. "E eu fui ficando, terceiro set fui ficando, ficando, consegui um break. Eu acho que o fato de ele estar sentindo muito o calor, cansaço, me deu um pouco mais de esperança. Pensei: 'Vamos, continuar, vamos continuar'. Só fui pensando ponto a ponto, game a game. As coisas foram acontecendo e quinto set é coração. Foi minha terceira experiência no quinto set. Então, feliz demais. Sinceramente espetacular", declarou.

Marca histórica

A derrota representou apenas a segunda vez na carreira em que Djokovic perdeu uma partida após abrir vantagem de 2 sets a 0. O único precedente havia ocorrido nas quartas de final de Roland Garros de 2010, quando foi superado pelo austríaco Jürgen Melzer também por 3 sets a 2.

O confronto também entrou para as estatísticas do sérvio por ter sido apenas a sétima vez em sua carreira que precisou disputar um quinto set em torneios de Grand Slam. Do lado brasileiro, João Fonseca alcançou sua segunda virada consecutiva após sair perdendo por 2 sets a 0. Na quarta-feira (27), ele já havia superado o croata Dino Prižmić na segunda rodada do torneio francês.