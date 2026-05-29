João Fonseca consegue virada histórica contra Djokovic em Roland Garros

247 - João Fonseca alcançou nesta sexta-feira (29) a maior vitória de sua carreira ao derrotar Novak Djokovic por 3 sets a 2 e garantir vaga nas oitavas de final de Roland Garros pela primeira vez. O brasileiro de 19 anos superou o sérvio após estar perdendo por dois sets a zero e fechou a partida com três aces consecutivos na quadra Philippe Chatrier, principal palco do torneio parisiense, informa o GE.

Atual número 30 do mundo, Fonseca venceu o quarto colocado do ranking por 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5, em um confronto de mais de quatro horas. O resultado colocou o carioca pela primeira vez na quarta rodada de um Grand Slam.

A vitória também entrou para a história por outro motivo. João Fonseca tornou-se apenas o segundo tenista a derrotar Djokovic após perder os dois primeiros sets de uma partida. Antes dele, somente o austríaco Jurgen Melzer havia conseguido a façanha, em Roland Garros de 2010.

O desempenho teve ainda um significado especial para o tênis brasileiro. Foi a primeira vez em uma década que Djokovic perdeu um set para um tenista brasileiro em torneios oficiais. O último brasileiro a alcançar esse feito havia sido Thomaz Bellucci, no Masters de Roma.

Campanha histórica

O triunfo diante de Djokovic representou a primeira vitória de João Fonseca contra um integrante do top 5 do ranking mundial. Até então, o brasileiro havia acumulado derrotas para Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev em torneios disputados nesta temporada.

Foi também apenas o segundo sucesso de sua carreira contra jogadores do top 10. O primeiro havia ocorrido no Australian Open de 2025, quando derrotou Andrey Rublev na estreia da competição.

Com o resultado, Roland Garros de 2026 terá um campeão inédito. Dono de 24 títulos de Grand Slam, Djokovic era o único vencedor desse nível ainda vivo na chave masculina do torneio.

Virada construída set a set

Djokovic controlou as duas primeiras parciais e venceu ambas por 6/4. O sérvio abriu vantagem logo no início da partida e administrou o placar para construir a liderança de dois sets.

A reação começou no terceiro set. Fonseca elevou o nível do jogo, conseguiu sua primeira quebra de saque sobre o adversário e fechou a parcial em 6/3. No quarto set, manteve a pressão, aproveitou os momentos decisivos e venceu por 7/5, levando a disputa para a quinta parcial.

No set decisivo, Djokovic chegou a abrir vantagem após uma quebra de saque. O brasileiro reagiu imediatamente, devolveu a quebra e manteve o equilíbrio até os momentos finais. No 11º game, conseguiu nova quebra e passou a sacar para a vitória.

Sob pressão, Fonseca salvou um break point e encerrou a partida de forma marcante. O brasileiro confirmou o triunfo com três aces seguidos e fechou o quinto set em 7/5, garantindo uma das maiores vitórias já obtidas por um tenista brasileiro em Grand Slams.

Próximo adversário

Nas oitavas de final, João Fonseca enfrentará o vencedor da partida entre o norueguês Casper Ruud, 16º do ranking mundial, e o estadunidense Tommy Paul, 21º colocado.