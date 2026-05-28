Saiba o horário e onde assistir o duelo entre João Fonseca e Novak Djokovic

247 - O tenista brasileiro João Fonseca desafia o sérvio Novak Djokovic em Roland Garros nesta sexta-feira (29), em um duelo inédito pela terceira rodada do Grand Slam disputado em Paris. O confronto está previsto para começar após as 10h30, como última partida da sessão diurna da quadra Philippe-Chatrier, com transmissão no Brasil pela ESPN e pelo Disney+ Premium. O relato foi divulgado em Seu Dinheiro.

O torneio francês começou em 24 de maio e seguirá até 7 de junho. A partida coloca frente a frente o brasileiro de 19 anos, atual número 30 do ranking da ATP, e o sérvio de 39 anos, atual quarto colocado do mundo e tricampeão de Roland Garros.

O encontro marca a primeira vez em que João Fonseca enfrenta Novak Djokovic no circuito profissional. O carioca tenta chegar pela primeira vez às oitavas de final de um Grand Slam e ampliar o melhor desempenho da carreira em torneios desse porte.

Fonseca ganhou força no saibro francês após uma vitória dramática sobre o croata Dino Prizmic. O brasileiro perdeu os dois primeiros sets, reagiu durante a partida e virou o placar em 3h27, com parciais de 3/6, 4/6, 6/3, 6/1 e 6/2.

O resultado marcou a primeira virada de João Fonseca em um torneio de Grand Slam. A vitória também igualou sua melhor campanha em Roland Garros e em majors, ao levar o brasileiro à terceira rodada da competição.

Do outro lado da rede, Djokovic chega ao confronto como um dos nomes mais vitoriosos da história do tênis. O sérvio busca o 25º título de Grand Slam da carreira, marca que o colocaria sozinho no topo da lista de maiores campeões da modalidade em simples.

Djokovic avançou à terceira rodada após vencer o francês Valentin Royer por 3 sets a 1. Na estreia, o sérvio também precisou reagir para superar Giovanni Mpetshi Perricard, em mais um jogo de quatro sets.

Mesmo com uma agenda mais seletiva nesta temporada para preservar a parte física, Djokovic mantém alto rendimento nos torneios de maior peso. Em Grand Slams, ele soma 402 vitórias e 56 derrotas ao longo da carreira.

Ao lado da ex-tenista australiana Margaret Court, Djokovic detém 24 títulos de simples em Grand Slam. Caso conquiste Roland Garros 2026, o sérvio assumirá de forma isolada o recorde histórico de títulos em majors.

Onde assistir João Fonseca x Djokovic

O jogo entre João Fonseca e Novak Djokovic terá transmissão no Brasil pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+ Premium, no streaming. O confronto está previsto para esta sexta-feira (29), após as 10h30.

A organização colocou a partida como a última da sessão diurna da quadra Philippe-Chatrier, a principal arena de Roland Garros. O horário pode variar conforme a duração dos jogos anteriores.

Como João Fonseca chega para o duelo

João Fonseca chega embalado por uma das partidas mais intensas de sua campanha em Paris. Contra Dino Prizmic, o brasileiro mostrou resistência física e mental ao transformar uma desvantagem de dois sets em vitória.

A reação reforçou o momento do carioca no saibro. Aos 19 anos, Fonseca tenta dar mais um passo em sua trajetória internacional e entrar pela primeira vez entre os 16 melhores de um Grand Slam.

O jogo contra Djokovic representa o maior desafio de Fonseca nesta edição de Roland Garros. Além da experiência do sérvio, o brasileiro enfrentará a pressão de jogar na principal quadra do torneio contra um dos maiores campeões da história.

Djokovic mira marca histórica em Paris

Novak Djokovic chega à terceira rodada com o objetivo de ampliar sua coleção de títulos em Grand Slam. Tricampeão em Roland Garros, o sérvio conhece bem as exigências do saibro parisiense e busca mais uma campanha decisiva no torneio.

Aos 39 anos, Djokovic tenta transformar a experiência acumulada em vantagem contra um adversário mais jovem. O sérvio venceu três vezes em Paris e segue como um dos grandes nomes do circuito profissional.

O confronto com João Fonseca também reúne dois momentos distintos do tênis mundial. De um lado, um brasileiro em ascensão tenta consolidar seu espaço entre os principais nomes da nova geração. Do outro, um campeão consagrado busca um recorde sem precedentes.

O peso de Roland Garros no tênis mundial

Roland Garros acontece no complexo Stade Roland Garros, em Paris, e ocupa lugar central no calendário do tênis. O torneio representa o principal evento em quadra de saibro no circuito profissional e o segundo Grand Slam da temporada.

A competição integra o grupo dos quatro torneios mais importantes do esporte, ao lado do Australian Open, de Wimbledon e do US Open. O saibro costuma prolongar os pontos, exige grande resistência física e valoriza jogadores com consistência, paciência e precisão.

O torneio também guarda forte relação com a história do tênis brasileiro. Foi em Roland Garros que Gustavo Kuerten, o Guga, conquistou seus três títulos de simples masculino, em 1997, 2000 e 2001, e se consolidou como um dos maiores nomes do esporte no país.

Calendário de Roland Garros 2026

O torneio começou em 24 de maio, com a primeira rodada, e terminará em 7 de junho, data da final masculina. A terceira rodada ocorre nos dias 29 e 30 de maio, fase em que João Fonseca enfrenta Novak Djokovic.

As oitavas de final estão previstas para 31 de maio e 1º de junho. As quartas de final acontecem em 2 e 3 de junho. As semifinais femininas estão marcadas para 4 de junho, enquanto as semifinais masculinas ocorrem em 5 de junho.

A final feminina será disputada em 6 de junho. A decisão masculina encerrará Roland Garros 2026 em 7 de junho, no saibro de Paris.