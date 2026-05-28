Número 1 do mundo, Sinner cai em Roland Garros e torneio fica completamente aberto

247 - A campanha de Jannik Sinner em Roland Garros terminou de forma inesperada nesta quinta-feira (28), em Paris. Atual número 1 do mundo, o italiano foi derrotado pelo argentino Juan Manuel Cerúndolo, 56º colocado do ranking, por 3 sets a 2, em uma virada marcada pelo forte calor, por cãibras e pela queda física do favorito ao título. As parciais foram de 3/6, 2/6, 7/5, 6/1 e 6/1.

Cerúndolo avançou à terceira rodada depois de protagonizar uma das maiores surpresas do torneio. O argentino se tornou o primeiro tenista desde 2000 a eliminar um cabeça de chave número 1 antes da terceira rodada de Roland Garros. Após a vitória, ele celebrou o resultado e projetou a sequência na competição. “Estou muito feliz, vou fazer o meu melhor e espero estar recuperado para a terceira rodada”, afirmou.

O confronto começou com amplo domínio de Sinner. O italiano controlou os dois primeiros sets, impôs ritmo superior do fundo de quadra e abriu vantagem confortável. A partida parecia encaminhada quando ele ficou a apenas um game da vitória e teve o saque para fechar o duelo.

O cenário mudou a partir do terceiro set. Sob calor intenso em Paris, Sinner começou a demonstrar desgaste físico evidente. O número 1 do mundo perdeu mobilidade, passou a cometer mais erros e viu Cerúndolo crescer na partida. O argentino aproveitou a instabilidade do adversário, reagiu no placar e venceu a parcial por 7/5.

A virada ganhou força no quarto set. Sinner precisou de atendimento médico por causa de cãibras e do desgaste provocado pelas condições climáticas. Sem conseguir manter a intensidade dos ralis, o italiano passou a ter dificuldades para se deslocar e defender bolas mais longas. Cerúndolo, por outro lado, manteve regularidade e agressividade para fechar a parcial por 6/1.

No quinto set, o argentino assumiu o controle definitivo da partida. Mesmo com alguns erros de Cerúndolo no início da parcial decisiva, Sinner não conseguiu se recuperar fisicamente. As cãibras continuaram a limitar o italiano, que perdeu precisão nos momentos importantes. O argentino fechou novamente em 6/1 e confirmou a eliminação do principal favorito da chave.

Depois do jogo, Cerúndolo demonstrou respeito pela situação física do adversário. “Eu sinto muito por ele, não sei o que aconteceu, espero que ele se recupere!”, disse o argentino após a vitória.

Este foi o segundo encontro entre Sinner e Cerúndolo no circuito. No primeiro duelo, disputado em Wimbledon em 2023, o italiano havia vencido com autoridade, por 3 sets a 0. Desta vez, porém, o argentino conseguiu uma reação histórica em Paris e interrompeu a busca de Sinner por seu primeiro título em Roland Garros.

A derrota adia também a tentativa do italiano de completar sua coleção de títulos de Grand Slam. Sinner já foi bicampeão do Australian Open e campeão de Wimbledon e do US Open. Em Roland Garros, sua melhor campanha havia sido a final do ano passado, quando foi superado pelo espanhol Carlos Alcaraz.

A eliminação aconteceu pouco mais de uma semana depois de Sinner completar o chamado “Golden Masters”, feito obtido quando um tenista conquista os nove torneios Masters 1.000 da atualidade. Em Paris, no entanto, o calor, o desgaste físico e a reação de Cerúndolo transformaram uma vitória que parecia próxima em uma queda precoce na segunda rodada.

João Fonseca Vs. Djokovic

João Fonseca venceu Dino Prizmic por 3 sets a 2, com parciais de 3/6, 4/6, 6/3, 6/1 e 6/2, após 3h27 de partida, na quarta-feira (27), em Roland Garros, em Paris. O brasileiro de 19 anos, número 30 do mundo, saiu de uma desvantagem de dois sets, conquistou sua primeira virada em um Grand Slam e avançou à terceira rodada para enfrentar Novak Djokovic.

Com o resultado, Fonseca igualou sua campanha do ano passado no saibro francês, quando disputou pela primeira vez a chave principal de Roland Garros. O próximo obstáculo terá peso histórico: Djokovic, atual número 4 do ranking, maior campeão de Grand Slam da história e adversário inédito do brasileiro no circuito.

Alcaraz fora

Carlos Alcaraz já havia anunciado no final de abril que ficaria de fora de Roland Garros. Atual número 2 do mundo, o espanhol de 22 anos desistiu da disputa para focar na recuperação de uma lesão no punho direito. Ele é o atual campeão do Grand Slam de Paris e buscava o terceiro título seguido no mais importante torneio do saibro. Com a derrota de Sinner, o confronto entre João Fonseca e Djokovic e Alcaraz fora, o torneio permanece totalmente aberto