“João Fonseca simplesmente foi melhor nos momentos decisivos”, diz Djokovic

247 - O tenista sérvio Novak Djokovic reconheceu nesta sexta-feira (29) o desempenho de João Fonseca após o brasileiro conseguir uma virada histórica (4-6, 4-6, 6-3, 7-5 e 7-5) em Roland Garros, Paris.

Com a vitória, Fonseca tornou-se o primeiro tenista com menos de 20 anos a derrotar o sérvio em uma partida de Grand Slam. "Foi simplesmente incrível do lado dele… Não acho que errei muito no meu jogo. Ele simplesmente foi melhor", afirmou Djokovic ao comentar o resultado da partida.

O sérvio também ressaltou o nível técnico do duelo e admitiu a dificuldade de perder após construir vantagem inicial. "Partida incrível de se fazer parte. Dura para mim perder estando dois sets a zero na frente. Mas enorme crédito para João por realmente merecer vencer a partida. Sem dúvida, ele foi o melhor jogador nos momentos importantes, naqueles cruciais 4º e 5º… algumas trocas e pontos incríveis e ele simplesmente encontrou jogadas e linhas incríveis."

A vitória de Fonseca ganhou peso histórico pelo contexto e pela forma como o brasileiro construiu a reação. Depois de perder os dois primeiros sets, o jovem tenista elevou o ritmo, resistiu à pressão de um dos maiores nomes da história do esporte e sustentou o nível nos games decisivos.

O resultado consolidou Fonseca como um nome de grande projeção no circuito profissional. Ao superar Djokovic em um Grand Slam antes dos 20 anos, o brasileiro alcançou uma marca inédita e reforçou sua condição de candidato real a disputar títulos importantes no tênis mundial.

O triunfo também levou Fonseca às oitavas de final de Roland Garros. Na próxima fase, o brasileiro enfrentará Tommy Paul ou Casper Ruud no domingo, em mais um teste de alto nível no saibro francês.

A partida representou uma das maiores vitórias recentes do tênis brasileiro. Fonseca não apenas derrotou um adversário de enorme currículo, mas também demonstrou maturidade competitiva ao encontrar respostas técnicas e emocionais depois de sair em desvantagem no placar.

Importância de Roland Garros

Roland Garros ocupa posição central no calendário do tênis. Disputado no complexo Stade Roland Garros, em Paris, o torneio representa o principal evento em quadra de saibro do circuito profissional e corresponde ao segundo Grand Slam da temporada.

Os Grand Slams são os quatro torneios anuais mais importantes do tênis: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open.

Roland Garros também mantém relação especial com o tênis brasileiro. Foi em Paris que Gustavo Kuerten, o Guga, conquistou seus três títulos de simples masculino, em 1997, 2000 e 2001, e se firmou como um dos maiores nomes da história do esporte no país.