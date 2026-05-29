Quem é Casper Ruud, norueguês que enfrentará João Fonseca em Roland Garros

247 - Casper Ruud será o próximo desafio de João Fonseca em Roland Garros. O tenista norueguês, atual número 16 do mundo, garantiu vaga nas oitavas de final nesta sexta-feira (29) ao derrotar o estadunidense Tommy Paul por 3 sets a 2, de virada. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Com o resultado, Ruud avançou para enfrentar Fonseca, que mais cedo protagonizou uma das maiores vitórias de sua carreira ao eliminar Novak Djokovic no Grand Slam disputado em Paris.

Aos 27 anos, Ruud acumula uma trajetória de destaque no circuito profissional. Em 2022, esteve muito perto de alcançar a liderança do ranking mundial da ATP. Naquele ano, disputou a final do US Open contra o espanhol Carlos Alcaraz. O vencedor da partida assumiria o posto de número 1 do mundo, mas o espanhol levou a melhor.

Mesmo com a derrota, o norueguês alcançou a segunda colocação do ranking e encerrou aquela temporada em terceiro lugar. Nos anos seguintes, permaneceu entre os principais nomes do circuito, mantendo-se regularmente entre os 20 melhores tenistas do mundo.

Em 2026, Ruud ainda não conquistou títulos, mas registra campanha de 23 vitórias e 11 derrotas. Ao longo da carreira, soma 14 troféus, incluindo o Masters 1000 de Madri conquistado na temporada passada, considerado o principal título de sua trajetória.

O saibro de Roland Garros é uma das superfícies mais favoráveis ao tenista norueguês. Ruud foi finalista do torneio em duas oportunidades consecutivas. Em 2022, terminou como vice-campeão após perder a decisão para o espanhol Rafael Nadal. No ano seguinte, voltou à final, mas foi derrotado por Novak Djokovic. Já em 2024, alcançou as semifinais, quando acabou eliminado pelo alemão Alexander Zverev.

João Fonseca e Casper Ruud devem se enfrentar no domingo (31), em horário ainda a ser definido pela organização do torneio. O confronto marcará o primeiro encontro entre os dois em uma chave principal de torneio da ATP.