Mundo do tênis exalta João Fonseca após triunfo épico contra Djokovic em Roland Garros

247 – João Fonseca protagonizou uma das maiores vitórias da história recente do tênis brasileiro ao derrotar Novak Djokovic na terceira rodada de Roland Garros. Depois de perder os dois primeiros sets, o jovem brasileiro de 19 anos reagiu de forma impressionante e venceu a partida por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 e 7-5, garantindo vaga nas oitavas de final do Grand Slam francês e atraindo a atenção da imprensa esportiva internacional.

Segundo reportagem do InfoMoney, jornais de diversos países destacaram a atuação do brasileiro, classificando o triunfo como um feito histórico e um dos momentos mais marcantes desta edição de Roland Garros. A vitória também representa um marco para o tênis nacional, que volta às oitavas de final do torneio francês pela primeira vez em 16 anos.

O resultado ganha ainda mais relevância pelo peso do adversário. Djokovic, de 39 anos, é o maior vencedor de títulos de Grand Slam da história. Já Fonseca, considerado uma das maiores promessas do circuito mundial, tornou-se o jogador mais jovem a derrotar o sérvio em uma partida de Grand Slam.

França celebra atuação heroica do brasileiro

O tradicional jornal francês L’Equipe destacou o caráter dramático e histórico da partida, classificando-a como a maior vitória da carreira do tenista brasileiro.

"Que partida! Após quase cinco horas de um confronto absolutamente dramático, o jovem brasileiro João Fonseca conquistou a maior vitória de sua carreira contra Novak Djokovic, o número 4 do mundo (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5). Assim, ao final desta quinzena em Paris, haverá um novo campeão de Grand Slam."

A publicação ressaltou a capacidade de reação de Fonseca e o fato de o torneio perder uma de suas maiores estrelas logo nas fases iniciais.

The Guardian chama Fonseca de “brilhante”

Na Inglaterra, o jornal The Guardian exaltou a maturidade do brasileiro diante de um dos maiores desafios possíveis no esporte. Para o veículo britânico, a vitória pode representar um divisor de águas na carreira do tenista.

"Foi necessária uma atuação corajosa e determinada de João Fonseca para impedir que seu lendário adversário tivesse qualquer chance de reação, com o brasileiro de 19 anos resistindo bravamente para conquistar uma vitória que definirá sua carreira diante de uma torcida vibrante, fechando sua impressionante vitória por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 sobre Djokovic após intensas quatro horas e 53 minutos em quadra."

O jornal destacou especialmente a resistência física e emocional demonstrada pelo brasileiro durante quase cinco horas de confronto.

Jornal espanhol vê nova geração superando lenda sérvia

Na Espanha, o diário esportivo Marca interpretou o resultado como mais um sinal da ascensão da nova geração do tênis mundial e do desgaste natural de um dos maiores campeões da modalidade.

"Ele (Djokovic) rezou aos céus pedindo ajuda divina para conseguir novamente, para provar mais uma vez que não havia ninguém como ele. Recusou-se a recuar diante da nova geração de jogadores, os nascidos em 2006. Mas caiu novamente. Suas forças o abandonaram mais uma vez."

A análise do jornal espanhol reforçou a percepção de que nomes jovens, como João Fonseca, vêm assumindo protagonismo crescente no circuito internacional.

Sérvia destaca força mental e fala em choque mundial

No país natal de Djokovic, a repercussão também foi intensa. O jornal sérvio Mozzart Sport destacou a capacidade psicológica de Fonseca para suportar a pressão de enfrentar um dos maiores ídolos da história do tênis.

"Quando este thriller do tênis entrou em sua quinta hora de uma luta brutal na sauna parisiense, parecia que Novak, embora aos 40 anos, tinha forças para enfrentar um adversário 19 anos mais jovem. Ele vencia por 3 a 1, mas então sua energia se esgotou completamente, o que o sul-americano, empolgado, aproveitou para demonstrar a autêntica ‘joga bonito’. O jovem sul-americano suportou uma enorme pressão mental, protagonizou uma virada milagrosa e, após cinco horas de inferno, iluminou o carnaval brasileiro no meio de Paris, deixando o mundo do tênis em absoluto choque."

A publicação classificou a vitória como uma das maiores surpresas do torneio e ressaltou o impacto do resultado no cenário internacional do esporte.

Próximo desafio em Roland Garros

Com a classificação, João Fonseca alcança a melhor campanha de sua carreira em um torneio de Grand Slam. O brasileiro agora aguarda enfrenta Casper Ruud nas oitavas de final.

Independentemente do resultado das próximas rodadas, a vitória sobre Djokovic já entra para a história do esporte brasileiro e consolida o nome de João Fonseca entre os principais talentos da nova geração do tênis mundial.