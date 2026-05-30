João Fonseca enfrenta Casper Ruud em Roland Garros; confira horário da partida

247 - João Fonseca enfrenta Casper Ruud pelas oitavas de final de Roland Garros neste domingo (31), em Paris, em duelo marcado para começar não antes das 15h15, no horário de Brasília. A partida terá transmissão da ESPN 2, na TV fechada, e do Disney+, no streaming.

As informações são da CNN Brasil. O confronto será disputado na quadra Philippe-Chatrier, a principal do Aberto da França, e encerrará a programação do dia no palco mais importante do torneio.

Número 30 do mundo, João Fonseca chega ao duelo embalado pela maior vitória de sua carreira. O brasileiro superou o sérvio Novak Djokovic em uma partida de alto nível técnico e emocional, vencida por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5.

A atuação de Fonseca chamou atenção pela capacidade de reação após sair atrás no placar. Diante de um dos maiores nomes da história do tênis, o brasileiro mostrou equilíbrio nos momentos decisivos e conseguiu virar a partida, resultado que o levou às oitavas de final do Grand Slam disputado em Paris.

O adversário de Fonseca será Casper Ruud, tenista norueguês que também precisou de cinco sets para avançar na rodada anterior. Ruud derrotou o norte-americano Tommy Paul de virada, com parciais de 4/6, 6/7, 6/4, 7/6 e 7/5.

A partida deste domingo marcará o primeiro confronto entre João Fonseca e Casper Ruud no circuito profissional. O duelo coloca frente a frente o brasileiro, em ascensão no torneio, e o norueguês, que busca seguir avançando em uma competição na qual costuma ter bom desempenho.

A expectativa em torno de Fonseca aumentou após a vitória sobre Djokovic, resultado que teve forte repercussão entre torcedores e no ambiente do tênis internacional. A presença do brasileiro nas oitavas reforça o melhor momento de sua campanha em Roland Garros.

O jogo entre João Fonseca e Casper Ruud será realizado no domingo, 31 de maio de 2026, na quadra Philippe-Chatrier. A previsão é de que a partida comece não antes das 15h15, pelo horário de Brasília, com transmissão pela ESPN 2 e pelo Disney+.