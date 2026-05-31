João Fonseca derrota Ruud por 3 sets a 1 e alcança quartas de finais em Roland Garros

247 – O tenista brasileiro João Fonseca, de apenas 19 anos, segue escrevendo uma das páginas mais extraordinárias da história do tênis brasileiro. Neste domingo (31), o brasileiro derrotou o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 1 (7-5, 7-6, 5-7 e 6-2) e garantiu classificação para as quartas de final de Roland Garros pela primeira vez na carreira. Sob os olhos de Gustavo Kuerten, tricampeão do torneio, João confirmou mais uma atuação de alto nível em Paris e avançou entre os oito melhores da competição.

A vitória veio poucos dias após outro feito histórico: a virada sobre Novak Djokovic na terceira rodada. Diante do sérvio, detentor de 24 títulos de Grand Slam e considerado por muitos o maior tenista da história, João venceu por 3 sets a 2 em uma das partidas mais emblemáticas de sua jovem carreira. Contra Ruud, duas vezes finalista de Roland Garros e um dos maiores especialistas em saibro do circuito mundial, o brasileiro voltou a demonstrar maturidade, potência e personalidade para seguir fazendo história na capital francesa.

O primeiro set foi decidido em detalhes. João conseguiu uma quebra decisiva e fechou a parcial em 7/5, impondo um ritmo agressivo diante do ex-número 2 do mundo. O segundo set foi ainda mais dramático. Em uma batalha que durou 84 minutos, o brasileiro resistiu à pressão do adversário e venceu o tie-break por 10 a 8, abrindo dois sets de vantagem e incendiando a torcida presente na quadra.

Quando parecia próximo de encerrar o confronto em sets diretos, João viu Ruud reagir. O norueguês elevou o nível de seu jogo no terceiro set e conseguiu uma quebra decisiva para vencer por 7/5, adiando a definição da partida e mostrando por que se tornou um dos principais nomes do saibro mundial nos últimos anos.

A resposta do brasileiro, porém, foi imediata. Logo no primeiro game do quarto set, João quebrou o saque de Ruud e retomou o controle emocional da partida. Pouco depois, conseguiu uma segunda quebra para abrir ampla vantagem e encaminhar a classificação. Mantendo a agressividade, a consistência e a confiança que marcaram toda a sua campanha em Paris, o brasileiro fechou o quarto set e confirmou uma vitória histórica por 3 sets a 1.

Sob os olhos de Guga

Nas arquibancadas, Gustavo Kuerten acompanhou atentamente cada ponto. Maior nome da história do tênis brasileiro e tricampeão de Roland Garros, Guga viu surgir diante de seus olhos uma campanha que remete aos grandes momentos do Brasil no saibro parisiense. A imagem do ex-campeão torcendo por João tornou-se um dos símbolos da jornada do jovem carioca no torneio.

A presença de Guga conferiu um significado especial à classificação. Mais do que uma simples vitória, a campanha de João reforça a sensação de renovação do tênis brasileiro justamente no palco onde Kuerten construiu sua lenda esportiva.

O melhor resultado da carreira

A classificação às quartas de final representa o melhor resultado de João Fonseca em torneios de Grand Slam e confirma a rápida ascensão do brasileiro no circuito profissional.

Aos 19 anos, o carioca consolida seu nome entre os principais talentos da nova geração da ATP e passa a ser observado como um dos jogadores com maior potencial para disputar os grandes títulos do esporte nos próximos anos.

Nas quartas de final, João enfrentará o tcheco Jakub Mensik, que avançou após derrotar o russo Andrey Rublev em uma batalha de cinco sets com quase quatro horas de duração.

O confronto colocará frente a frente dois dos mais promissores jovens tenistas do circuito mundial. Mensik chega embalado pela vitória sobre Rublev, mas também carregando desgaste físico após a longa maratona das oitavas. João, por sua vez, buscará aproveitar o embalo das vitórias sobre Djokovic e Ruud para continuar fazendo história em Paris.

A partida tem todos os ingredientes para se transformar em um dos confrontos mais aguardados desta edição de Roland Garros. De um lado estará o brasileiro que eliminou Djokovic e Ruud em sequência. Do outro, o tcheco que sobreviveu a uma batalha de quase quatro horas para chegar às quartas de final.

Brasil volta a sonhar alto

O desempenho de João Fonseca desperta inevitáveis comparações com os feitos de Gustavo Kuerten. Embora ainda esteja no início de sua trajetória, o brasileiro já demonstra características que marcaram grandes campeões: coragem nos momentos decisivos, capacidade de adaptação e maturidade para enfrentar alguns dos melhores jogadores do mundo.

Sob os olhos de Guga, o jovem brasileiro deu mais um passo rumo à elite do tênis mundial e manteve vivo o sonho de voltar a ver um tenista do Brasil disputando os momentos decisivos de Roland Garros.