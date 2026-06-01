Rival de João Fonseca em Roland Garros já foi derrotado pelo brasileiro; relembre o duelo

247 - Antes do confronto desta terça-feira (2) pelas quartas de final de Roland Garros, João Fonseca e Jakub Mensik já protagonizaram um duelo marcado pelo equilíbrio e pela intensidade. O primeiro encontro entre os dois aconteceu em dezembro de 2024, durante o Next Gen ATP Finals, em Jeddah, na Arábia Saudita.

Na ocasião, Fonseca superou o tcheco por 3 sets a 2 em uma partida decidida nos detalhes. As parciais foram de 3-4(4), 4-3(8), 4-3(5), 3-4(4) e 4-3(5). Embora a competição utilizasse o formato reduzido do Next Gen, com sets disputados até quatro games, o confronto foi longo e disputado, com cinco tie-breaks ao longo de mais de duas horas de jogo.

O primeiro confronto

O duelo chamou atenção por reunir dois dos principais nomes da nova geração do tênis mundial. Durante a partida, Fonseca apostou em um jogo agressivo, explorando forehands paralelos, devoluções ofensivas e transições rápidas da defesa para o ataque.

Mensik respondeu com um estilo baseado na força física e no saque potente, buscando encurtar os pontos e controlar o ritmo das trocas. A disputa foi marcada pelo equilíbrio e por sucessivas alternâncias de domínio.

Um dos aspectos mais relevantes daquele encontro foi a capacidade de reação demonstrada pelo brasileiro. Mesmo após desperdiçar oportunidades importantes ao longo do quinto set, incluindo dois match points, Fonseca conseguiu se reorganizar e fechar a partida no tie-break decisivo.

Cenário diferente em Roland Garros

O reencontro em Paris acontece em circunstâncias bastante distintas. O confronto em Jeddah foi disputado em quadra coberta e sob regras experimentais. Já Roland Garros é realizado no saibro e segue o formato tradicional dos Grand Slams.

Fonseca chega às quartas de final após uma campanha que o colocou entre os destaques do torneio. Mensik também desembarca em Paris em momento de afirmação. O tcheco vem se consolidando entre os principais representantes da nova geração e disputa o torneio como um dos adversários mais competitivos da chave.

Depois da partida em Jeddah, os dois chegaram a ter um novo encontro programado em Basel, em 2025. No entanto, Mensik desistiu da disputa antes da entrada em quadra em razão de uma lesão.

A experiência do jogo no Next Gen ATP Finals oferece referências importantes para o reencontro em Roland Garros, onde ambos chegam em estágio mais avançado de suas carreiras.

O que começou como um confronto entre promessas do circuito mundial se transforma agora em uma disputa de quartas de final de Grand Slam entre dois jogadores que já figuram entre os principais nomes da nova geração do tênis.