João Fonseca enfrenta Mensik nas quartas de Roland Garros; veja horário e onde assistir

247 - João Fonseca volta à quadra nesta terça-feira (2) em mais um capítulo de sua trajetória histórica em Roland Garros. O tenista brasileiro enfrenta o tcheco Jakub Mensik pelas quartas de final do Grand Slam francês, em partida programada para acontecer não antes das 15h15 (horário de Brasília), na tradicional quadra Philippe-Chatrier.

As informações sobre a programação do confronto e a transmissão da partida foram divulgadas pela CNN Brasil. O duelo será o último da sessão na principal quadra do complexo parisiense e vale uma vaga entre os quatro melhores do torneio.

Aos 19 anos, João Fonseca vive o melhor momento de sua jovem carreira e segue acumulando feitos expressivos em Roland Garros. O carioca garantiu presença nas quartas de final após superar o norueguês Casper Ruud em uma partida bastante disputada. Antes disso, já havia eliminado Novak Djokovic, Dino Prizmic e Luka Pavlovic em sua campanha no saibro francês.

Com a classificação, Fonseca tornou-se o brasileiro mais jovem a alcançar as quartas de final de Roland Garros. O recorde anterior pertencia a Gustavo Kuerten, que chegou à mesma fase em 1997, aos 20 anos. Naquela edição, Guga conquistaria o primeiro de seus três títulos no torneio parisiense.

O desempenho do jovem tenista também encerrou um longo período sem representantes do Brasil nas quartas de final de um Grand Slam masculino. A última vez que um brasileiro havia alcançado essa fase em simples foi justamente com Gustavo Kuerten, em Roland Garros de 2004.

Do outro lado da rede estará Jakub Mensik, atual número 27 do ranking da ATP. O tcheco assegurou sua vaga entre os oito melhores da competição após derrotar o russo Andrey Rublev. Até aqui, o principal título da carreira de Mensik é o Masters 1000 de Miami, conquistado no ano passado com vitória sobre Novak Djokovic na decisão.

Onde assistir João Fonseca x Jakub Mensik

Os torcedores brasileiros poderão acompanhar o confronto ao vivo pela televisão e por streaming.

Transmissão:

TV: ESPN 2

Streaming: Disney+

Ficha técnica

João Fonseca x Jakub Mensik