João Fonseca prevê batalha duríssima contra Mensik nas quartas de final de Roland Garros

247 – Após garantir uma classificação histórica às quartas de final de Roland Garros ao derrotar o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 1, o brasileiro João Fonseca já começou a projetar seu próximo desafio em Paris. O adversário será o tcheco Jakub Mensik, um dos principais talentos da nova geração do tênis mundial, em um confronto que colocará frente a frente dois jovens com enorme potencial e futuro promissor no circuito da ATP.

Em declarações reproduzidas após a vitória e publicadas pelo Brasil 247, João demonstrou respeito pelo rival e afirmou esperar um confronto extremamente difícil nas quartas de final do Grand Slam francês.

"Já tive uma partida boa com ele, no Next Gen Finals, em um momento em que eu estava muito confiante também. Uma partida que não valia nada (pontos) pra mim, mas foi importante pro meu crescimento", afirmou o brasileiro.

Aos 19 anos, João vive a melhor campanha de sua carreira em torneios de Grand Slam. Depois de eliminar Novak Djokovic e Casper Ruud em sequência, o carioca agora busca uma vaga inédita nas semifinais de Roland Garros. Apesar do momento de confiança, ele ressaltou as qualidades técnicas de Mensik e destacou a experiência acumulada pelo tcheco no circuito profissional.

"Mensik é um ótimo sacador, tem uma esquerda muito boa. No saibro ele consegue comandar mais os pontos com a direita, tem mais tempo pra jogar, mas é um jogador que é mais experiente. Apesar de ter só um ano a mais do que eu, está há mais tempo no tour e é um jogador muito bom. Muito bom mesmo, muito completo."

Respeito ao adversário

Embora pertençam à mesma geração, Mensik já acumula mais tempo de experiência no circuito principal. O tcheco chega às quartas de final embalado por uma vitória sobre o russo Andrey Rublev em uma batalha de cinco sets que durou quase quatro horas.

Para João, o histórico recente do adversário no saibro reforça o grau de dificuldade do confronto.

"Vai ser uma partida dura. Ele joga bem no saibro, já teve jogos muito bons no saibro."

O duelo promete ser um dos mais aguardados desta edição de Roland Garros. De um lado estará o brasileiro que surpreendeu o mundo ao eliminar Djokovic e Ruud. Do outro, o jovem tcheco que vem consolidando seu nome entre os principais talentos da nova geração do tênis internacional.

Foco na recuperação e na estratégia

Após uma campanha desgastante e emocionalmente intensa, João afirmou que o momento imediato é de comemoração e recuperação física, mas ressaltou que a preparação para enfrentar Mensik começará rapidamente ao lado de sua equipe técnica.

"Obviamente tenho que conversar com o meu treinador sobre o jogo. Hoje é desfrutar da vitória e descansar, mas amanhã já pensar no próximo."

O brasileiro destacou ainda quais serão os elementos fundamentais para tentar superar o adversário e avançar às semifinais do torneio francês.

"Vou ter que ser muito sólido, vou ter que ser agressivo, jogar da minha maneira e ter o mental muito bom."

Brasil sonha com mais um capítulo histórico

A campanha de João Fonseca já é a melhor de sua carreira e uma das mais importantes do tênis brasileiro nas últimas décadas. Sob os olhares de Gustavo Kuerten, tricampeão de Roland Garros, o jovem carioca vem acumulando atuações memoráveis e alimentando a esperança de ver novamente um brasileiro entre os protagonistas do saibro parisiense.

Agora, diante de Jakub Mensik, João terá mais um teste de alto nível em sua caminhada. A missão é difícil, como ele próprio reconhece, mas as vitórias sobre alguns dos principais nomes do circuito mostram que o brasileiro chega às quartas de final com confiança, personalidade e a ambição de continuar escrevendo seu nome na história de Roland Garros.