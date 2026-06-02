João Fonseca luta até o fim, mas perde para Mensik e se despede de Roland Garros nas quartas

247 - O brasileiro João Fonseca lutou até o último ponto, mas foi derrotado pelo tcheco Jakub Mensik por 3 sets a 0 nesta terça-feira (2) e deu adeus a Roland Garros. As parciais foram de 6/4, 6/3 e 7/6 (7/3).

Apesar da eliminação, a campanha do jovem de 19 anos foi histórica. Fonseca alcançou seu melhor resultado em torneios de Grand Slam, superou o consagrado Novak Djokovic na terceira rodada e levou o Brasil novamente às quartas de final de Roland Garros, algo que não acontecia desde 2004, com Gustavo Kuerten.

No primeiro set, João Fonseca sofreu uma quebra no quinto game. Consistente e seguro, Mensik aproveitou a vantagem para controlar a parcial e fechá-la em 42 minutos por 6/4.

O roteiro se repetiu no segundo set. Mais uma vez, o tcheco quebrou o saque do brasileiro no quinto game. A situação foi ainda mais dura para Fonseca, que chegou a abrir 40 a 0, mas viu o adversário reagir e virar o game.

No nono game, diante de um rival que cometia poucos erros e mantinha forte pressão, o brasileiro voltou a ser quebrado. Fonseca ainda salvou um set point e teve oportunidade de confirmar o saque, mas não conseguiu evitar que Mensik abrisse 2 sets a 0.

A reação brasileira veio no início da terceira parcial. Pela primeira vez na partida, Fonseca conseguiu quebrar o saque do adversário logo no primeiro game. Mensik, porém, devolveu a quebra no quarto game.

O brasileiro voltou a assumir a dianteira ao conseguir uma nova quebra no sétimo game, em um momento decisivo do set. Mas o equilíbrio prevaleceu. No nono game, muito disputado, ambos tiveram oportunidades importantes. Com dois erros de Fonseca nos pontos finais, Mensik conseguiu a quebra e empatou a parcial em 5 a 5.

Mostrando enorme poder de reação, João protagonizou um dos momentos mais emocionantes da partida no décimo primeiro game. Sob pressão, salvou seis match points para levar o set ao tie-break.

No desempate, o brasileiro voltou a demonstrar competitividade e resistência, mas acabou superado pela força do adversário, de 20 anos, apontado como um dos principais talentos da nova geração do tênis mundial.

Com a vitória, Mensik avançou às semifinais de Roland Garros, onde enfrentará Alexander Zverev, que derrotou Rafael Jodar por 3 sets a 0.