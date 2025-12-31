Arrascaeta é eleito o Rei da América em 2025

247 - Giorgian de Arrascaeta encerrou a temporada de 2025 no topo do futebol sul-americano. O camisa 10 do Flamengo foi escolhido como o melhor jogador do continente na mais tradicional premiação individual da América do Sul, consolidando um ano marcado por títulos, recordes e atuações decisivas tanto pelo clube quanto pela seleção uruguaia.

A eleição, organizada pelo jornal uruguaio El País, integra a histórica enquete “América responde a El País”, que chegou à sua 40ª edição. Ao todo, 264 jornalistas esportivos de 16 países participaram da votação, conferindo ao prêmio amplo reconhecimento continental.

Arrascaeta venceu com folga. Ele recebeu 179 votos, o equivalente a 67,8% do total, abrindo larga vantagem sobre o segundo colocado, Lionel Messi, atualmente no Inter Miami, que somou 39 votos, ou 14,8%. A terceira posição ficou com o atacante argentino Adrián “Maravilla” Martínez, destaque do Racing, completando o pódio da premiação.

A conquista individual reflete uma temporada considerada histórica no Flamengo. Em 2025, o meia uruguaio participou de todas as campanhas vitoriosas do clube, levantando os troféus do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores, da Supercopa do Brasil, do Campeonato Carioca, do Derby das Américas e da Copa Challenger. O desempenho em campo foi igualmente expressivo: 28 gols marcados e 19 assistências distribuídas em 69 partidas disputadas.

Além dos números da temporada, Arrascaeta alcançou uma marca simbólica ao se tornar o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo, reforçando sua condição de ídolo rubro-negro e de um dos principais jogadores da era recente do clube carioca.

O protagonismo também se estendeu à seleção uruguaia. Em 2025, o meia foi o principal goleador do Uruguai no ano, com três gols marcados, incluindo um de bicicleta que ganhou destaque internacional. Seu desempenho foi determinante para recolocar o país em evidência no cenário individual do futebol sul-americano.

Com o prêmio, Arrascaeta devolve ao Uruguai o título de Rei da América após um intervalo de dez anos e interrompe uma sequência recente de conquistas dominadas por jogadores brasileiros e argentinos. Aos 31 anos, o meia fecha o ano como principal nome do continente e inicia 2026 como referência técnica do Flamengo e da seleção uruguaia, consolidado entre os grandes protagonistas do futebol sul-americano.