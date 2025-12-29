Flamengo sela renovação de Filipe Luís até 2027 após acordo financeiro

247 - O Flamengo confirmou a renovação do contrato de Filipe Luís até o fim de 2027, encerrando uma negociação que se estendeu até os últimos dias de dezembro e só foi concluída a dois dias do término do vínculo anterior. O acerto garante a permanência do treinador e de sua comissão técnica, considerada peça-chave no planejamento esportivo do clube para as próximas temporadas.

Segundo Diogo Dantas, do jornal O Globo, o desfecho só foi possível após Filipe Luís ceder na parte financeira e aceitar as condições apresentadas pelo Flamengo em sua proposta final. O acordo foi fechado no valor de 4 milhões de euros líquidos por temporada, livres de impostos, contemplando o treinador e seus dois auxiliares.

Em comunicado oficial divulgado à imprensa, o diretor de futebol do clube, José Boto, destacou que a renovação foi construída a partir de uma convergência entre os interesses das partes e do compromisso com a governança do Flamengo.

"O desfecho positivo só foi possível porque havia, de ambas as partes, o desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável, que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas de governança do clube estabelecidas pelo Bap", afirmou Boto, em referência ao presidente Luiz Eduardo Baptista.

O valor acertado representa um ganho mensal aproximado de R$ 2,1 milhões para Filipe Luís, o auxiliar Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares, o que configura uma valorização significativa da comissão técnica. Ainda assim, a cifra ficou abaixo da pedida inicial do treinador, que chegou a solicitar um pacote de 5 milhões de euros líquidos por temporada, além do pagamento da comissão do empresário Jorge Mendes por parte do clube.

As tratativas se intensificaram nos últimos dias e chegaram a um ponto de tensão elevado. Luiz Eduardo Baptista manteve posição firme e indicou que não avançaria além da proposta final de 4 milhões de euros por ano. Em meio ao impasse, o presidente chegou a sinalizar a possibilidade de abandonar a negociação caso os termos não fossem aceitos.

Mesmo com tentativas intermediárias conduzidas por José Boto, que chegou a trabalhar com a hipótese de 4,5 milhões de euros por temporada, a diretoria voltou aos valores originais. A negociação com o agente não avançou, e o desgaste entre o treinador e o presidente já era evidente naquele momento.

A reviravolta ocorreu quando Filipe Luís retomou o diálogo direto com a cúpula do futebol rubro-negro, em especial com Boto, para encerrar a novela. Em uma investida final, o presidente tratou diretamente com o treinador, que deu o “sim” nas últimas horas de domingo, permitindo o anúncio oficial da renovação.

Após a confirmação, o Flamengo celebrou o acordo nas redes sociais. Em uma das publicações, o clube afirmou: “A história não vai parar de ser escrita”. Em outra homenagem, um vídeo relembrou a trajetória de Filipe Luís no clube desde os tempos de jogador, acompanhado da mensagem: “É um privilégio ter você com a gente. Vamos por mais, Fili”.

A resposta da torcida foi imediata, com manifestações de alívio e comemoração. Comentários celebraram a permanência do treinador e destacaram a importância da continuidade técnica no comando da equipe, fechando o ano com um cenário de estabilidade no futebol rubro-negro.